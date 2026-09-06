Специальные посланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер — неожиданно прибыл в Москву и встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Передвигаясь в кортеже официальных российских автомобилей класса люкс «Аурус», американские переговорщики прибыли на прием в Кремль для обсуждения новых инициатив Трампа по прекращению войны в Украине. По итогам переговоров Путин попросил передать благодарность Трампу, подчеркнув, что Москва довольна работой с американскими посредниками. Ожидается, что следующим пунктом назначения посланников Трампа станет Киев.

«Добро пожаловать, миротворцы!»: Встреча в Москве и кортеж Аурус

Шаги американской делегации в российской столице были организованы с особым дипломатическим вниманием:

Приземление во Внуково и пост Дмитриева: Борт со специальными посланниками Трампа приземлился в московском аэропорту «Внуково» в 12:52. Их лично встретил специальный представитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который опубликовал совместное фото в социальной сети Кс со словами: «Добро пожаловать в Москву, миротворцы!»;

Передвижение на «Аурусе»: Для передвижения по городу американским гостям был предоставлен кортеж из специальных лимузинов и автомобилей «Аурус», предназначенных для высших должностных лиц России;

Полномочный состав в Кремле: На официальных переговорах, прошедших 5 сентября в Кремле, с российской стороны непосредственно участвовали не только глава государства, но и помощник президента Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

«Нам удобно работать с вами»: Благодарность Путина Трампу и 6-е переговоры

Диалог между российским лидером и представителями США начался в довольно теплой обстановке:

Слова благодарности в адрес Трампа: В начале встречи Владимир Путин попросил передать искренние пожелания и благодарность Трампу: «Мы выражаем признательность господину Трампу за его стремление внести вклад в урегулирование украинского кризиса. Для России общаться с командой Уиткоффа и Кушнера очень удобно и эффективно»;

Гарантии безопасности: Президент России заявил, что Москва создаст все условия для обеспечения безопасности мирных переговоров и всех участвующих в них международных посредников;

Шестая встреча подряд: Как выяснилось, это была уже шестая подряд встреча Владимира Путина с группой американских переговорщиков по урегулированию украинского кризиса, дипломатические контакты продолжаются последовательно.

Таинственная мирная инициатива Трампа и путь в Киев

Истинный смысл визита и следующие геополитические шаги вызывают большой интерес:

Нераскрытый мирный план: Накануне поездки Дональд Трамп заявлял, что его посланники представят в Москве специальную инициативу по прекращению войны, однако детали и условия плана держатся в секрете; пресс-служба Кремля также не стала полностью раскрывать содержание дискуссий;

Визит в Киев после Кремля: Ожидается, что после выезда кортежа из ворот Кремля следующим пунктом назначения Уиткоффа и Кушнера станет Киев — они могут представить эти мирные предложения и украинским властям;

Дипломатическое давление: Команда Трампа через эту посредническую миссиюсерьезно пытается перевести конфликт на поле активных политических переговоров.

А как вы думаете, смогут ли посланники Дональда Трампа примирить Владимира Путина и руководство Киева? Может ли поездка Уиткоффа и Кушнера напрямую в Украину после Кремля стать решающим поворотом, ведущим к остановке войны? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!