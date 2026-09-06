Устроившего дебош в самолете пассажира примотали скотчем к креслу

В США на борту самолета авиакомпании Американ Аирлинес, выполнявшего рейс из Далласа в Ньюарк, пассажир устроил скандал, оскорбил бортпроводника и бросался на других пассажиров. После этого несколько пассажиров скрутили его и привязали к креслу с помощью скотча и пластиковых хомутов. Об этом сообщает издание «Bild».

Согласно информации, мужчина вел себя как пьяный. Он кричал в салоне самолета, говорил об Иисусе Христе и аде, а также начал оскорблять бортпроводника.

Позже ситуация накалилась еще больше. Пассажир ударил соседа по креслу, а женщину, пытавшуюся вмешаться и остановить конфликт, оттолкнул.

После этого несколько пассажиров совместными усилиями смогли его удержать. Они надежно привязали мужчину скотчем и пластиковыми стяжками к сиденью, лишив возможности двигаться.

Из-за инцидента самолет изменил курс и совершил экстренную посадку в Балтиморе. Там дебошира задержала полиция, после чего лайнер продолжил полет в Ньюарк.

В компании Американ Аирлинес подтвердили факт вынужденной посадки самолета из-за пассажира-дебошира. В компании заявили, что на борту не потерпят насилия и агрессивного поведения. В настоящее время в отношении этого гражданина проводится проверка по фактам нападения и нарушения общественного порядка.

Похожий случай накануне произошел и в Казахстане. Пассажир рейса Алматы — Актау намекнул на наличие взрывчатых веществ в своем багаже и был снят с самолета.

В ходе проверок никаких запрещенных предметов в его багаже не обнаружили. Тем не менее в отношении гражданина было возбуждено дело о мелком хулиганстве.