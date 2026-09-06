Ученые выяснили, почему с возрастом ухудшается память

·3·Здоровье
Ученые выяснили, почему с возрастом ухудшается память

Ученые выяснили, что ухудшение памяти с возрастом не связано просто с «стиранием» информации. Согласно новому исследованию, вместо того чтобы точно восстанавливать отдельные детали событий с течением времени, мозг начинает смешивать их с общими категориями. Этот процесс может приводить к увеличению путаницы в памяти. Исследование было опубликовано в журнале Cerebral Cortex.

Исследование провели ученые Бингемтонского университета Дестав Мекбиб и Иен Макдонах. В нем приняли участие 61 доброволец в возрасте от 18 до 74 лет. Они были разделены на три группы: 17 молодых людей в возрасте 18–30 лет, 21 человек среднего возраста (50–60 лет) и 23 пожилых участника в возрасте 61–74 лет.

В ходе эксперимента участникам показывали различные лица в паре с объектами или пейзажами. Позже их просили вспомнить, какой именно объект или пейзаж был связан с определенным лицом. В этом процессе активность их мозга отслеживалась с помощью функциональной МРТ.

Исследователи сосредоточили основное внимание на работе гиппокампа, который важен для памяти. После того как мозг принимает новую информацию, гиппокамп повторно активирует эти следы памяти. У молодых людей этот процесс помогал точно восстанавливать воспоминания. У пожилых участников та же самая реактивация в некоторых случаях была связана с выбором неверного объекта или пейзажа.

Согласно результатам, молодые участники правильно выполнили в среднем 36 процентов заданий. В группе 50–60 лет этот показатель составил 24 процента, а у участников 61–74 лет — 20 процентов. В исследовании наблюдалось снижение ассоциативной точности памяти с возрастом.

Интересно, что исследователи отмечают: изменения, связанные с памятью, возникают не только в старости. Ученые Бингемтонского университета подчеркнули, что заметное снижение точности памяти может проявляться уже около 50 лет. Поэтому средний возраст может являться важным переходным периодом в функции мозга и памяти.

По мнению ученых, сам по себе этот механизм не является плохим явлением. Способность человеческого мозга делать общие выводы из различных событий помогает принимать решения в повседневной жизни. Проблема возникает тогда, когда с возрастом общие представления начинают вытеснять конкретные детали.

Исследователи надеются, что эти результаты в будущем помогут отличать нормальные возрастные изменения памяти от других серьезных когнитивных проблем, а также разработать методы, направленные на сохранение точности памяти.

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Charos
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