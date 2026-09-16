У Европй появится собственное НАТО? Урсула фон дер Ляйен выступает с революционной инициативой

В оборонной и архитектуре безопасности Европейского континента происходит крупнейший геополитический поворот за последние десятилетия. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей традиционной ежегодной речи с трибуны Европарламента в Страсбурге официально выдвинет инициативу по созданию нового военно-политического объединения — Европейского совета безопасности, способного изменить историю континета. Как сообщает влиятельное издание «Эурактив» со ссылкой на текст выступления, Брюссель теперь намерен полностью обеспечить собственную оборону и создать новый «Европейский протокол безопасности», аналогичный знаменитой 4-й статье НАТО.

Эта система позволит незамедлительно созывать экстренные военно-политические консультации союзников при возникновении угрозы территориальной целостности или суверенитету любого члена Европейского союза. Самое удивительное, что на фоне возможных геополитических разногласий с Вашингтоном глава Еврокомиссии объявляет расположенную за океаном Канаду главным стратегическим партнером континета, предлагая вывести отношения с Оттавой на самый максимальный уровень в истории. И так, какими именно полномочиями будет обладать Европейский совет безопасности, делает ли Европа очередной шаг к собственной армии и почему вместо США была выбрана Канада?

«Эпоха европейской независимости»: что даст новый Совет безопасности?

Основные детали программной речи Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге:

«Воплотим Совет безопасности в реальность»: Глава Еврокомиссии в запланированной речи раскроет проект централизации обороны континента следующими словами: «Мы представим наши идеи по превращению Европейского совета безопасности в реальность»;

Условие самостоятельного обеспечения собственной безопасности: Назвав ситуацию, возникшую год назад, «моментом независимости Европы», фон дер Ляйен подчеркивает, что теперь Союз обязан самостоятельно, без внешней помощи защищать свои границы и оборону;

Центр оперативных решений: Ожидается, что при возникновении угроз безопасности континента новый совет станет высшим органом европейских лидеров и военного командования, вырабатывающим жесткие ответные меры в течение нескольких часов.

Модель 4-й статьи НАТО: новый протокол безопасности Европы

Механизм заимствования опыта военных альянсов:

Право на экстренный созыв: Протокол, предлагаемый фон дер Ляйен, строится по образу и подобию 4-й статьи Североатлантического договора: согласно ей, если любое государство-член считает свою безопасность под угрозой, оно может незамедлительно созвать заседание союзников;

Гарантия территориальной целостности: Предусматривается, что этот механизм послужит для каждой страны прочным щитом солидарности в условиях давления со стороны России и других внешних геополитических сил на границы Восточной и Северной Европы;

Не альтернатива, а дополнение к НАТО: Брюссель расценивает эту систему не как конкуренцию с Североатлантическим альянсом, а как инструмент, ускоряющий собственную внутреннюю военную мобилизацию Европы.

Канада — новый суперпартнер: неожиданный шаг за океаном

Новый географический вектор во внешней политике Европы:

«Отношения максимального уровня»: Фон дер Ляйен представит Канаду в своей речи как важнейшего ключевого партнера Европы, объявив о намерении поднять отношения с ней на максимально возможную высоту;

Интеграция ресурсов и обороны: Планируется, что Канада создаст с Европой единый фронт не только в сфере стратегического сырья и энергетики, но и в вопросах арктической безопасности и координации вооруженных сил;

Осторожный ответ на политику США: В то время как в Вашингтоне усиливаются политические колебания и требования по оборонным расходам, Брюссель намерен укрепить свой трансатлантический баланс через Канаду.

Эта историческая речь Урсулы фон дер Ляйен показывает, что Европейский союз намерен превратиться не просто в экономическую структуру, а в новый глобальный военный полюс, имеющий собственную армию, собственный Совет безопасности и независимую геополитическую силу.

По вашему мнению, сможет ли создание Евросоюзом собственного Совета безопасности без зависимости от США полностью защитить континент от внешних угроз или же европейская оборона без НАТО останется уязвимой? Сможет ли сближение с Канадой придать Европе новые силы? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом поворота в архитектуре мировой безопасности со всеми своими коллегами и любителями международной политики!