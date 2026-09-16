США намерены полностью запретить экспорт дизеля: мировой рынок на пороге нового энергетического кризиса

Мировой рынок топлива сталкивается с одним из самых тяжелых испытаний за последние годы. После того как цены на дизельное топливо на внутреннем рынке США обновили исторические рекорды, поднявшись до 6,22 доллара за галлон (почти 1,60 доллара за литр), в политической элите Вашингтона встал вопрос о полном запрете экспорта дизеля. Лидер большинства в Сенате США Джон Тюн заявил, что готов рассмотреть любые предложения по ограничению экспорта для сдерживания внутреннего дефицита и ценового давления. В этом году Соединенные Штаты продали на внешний рынок рекордный объем топлива из-за войны с Ираном и прекращения экспорта дизеля из России, однако это привело к падению внутренних запасов до рекордно низкой за последние годы отметки — 96,4 миллиона баррелей.

Если Вашингтон закрутит экспортные краны, это может обернуться настоящей катастрофой для огромных регионов — от Азии и Южной Америки до Европы, которая покрывает 15% своих потребностей именно за счет американского дизеля. Белый дом пока опасается решения о запрете и пытается исправить ситуацию путем задействования закона военного времени. Так насколько подскочат мировые цены на топливо, если Вашингтон запретит экспорт, как аварии на нефтеперерабатывающих заводах усугубляют кризис и готов ли мир к новому топливному дефициту?

«$6,22 за галлон и неспадающие цены»: рекордное давление внутри США

Основные цифры топливного кризиса на внутреннем рынке Соединенных Штатов:

Исторический антирекорд: на автозаправочных станциях США цена на дизель сначала достигла 6 долларов, а на сегодняшний день выросла до 6,22 доллара за галлон;

Экстренная реакция Сената: лидер большинства в Сенате Джон Тюн заявил: «Если у нас есть запасы топлива, которые мы экспортируем, запрет на экспорт может стать одним из наиболее эффективных способов решения проблемы»;

Причины рекордного экспорта: несмотря на достаточные объемы производства дизеля в США, страна была вынуждена продавать за рубеж рекордные объемы продукции для заполнения глобального пробела, возникшего из-за прекращения экспорта из России и войны в Иране;

Истощение стратегических запасов: национальные резервы, которые должны покрывать внутренний дефицит, по состоянию на 4 сентября тревожно снизились и составили всего 96,4 миллиона баррелей.

Колебания Белого дома: задействуют ли закон о военно-промышленном комплексе?

Разногласия и альтернативные планы внутри правительства США:

«Существует риск торговой войны»: министр внутренних дел Даг Бургем предупредил, что запрет на экспорт не снизит внутренние цены, а, наоборот, приведет к ответным мерам со стороны зависящих от США союзных государств и глобальной нестабильности;

Механизм «Дефенсе Продуктион Акт»: вместо запрета Белый дом рассматривает возможность задействования Закона об оборонном производстве (полномочия военной промышленности) для принудительного увеличения мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в стране;

Заводы работают на пределе: сегодня американские нефтеперерабатывающие предприятия функционируют на верхней границе 95% своих возможностей, и быстрое наращивание производства физически затруднено.

Удар по Европе на 7 млн баррелей: что ждет глобальный рынок?

Геополитические и экономические последствия в случае прекращения экспорта дизеля из США:

15-процентная зависимость Европы: по данным Управления энергетической информации США (ЭИА), только в июне Европа импортировала из США около 7 миллионов баррелей дизеля, что составляет 15% импорта континента;

Энергетическая авария на заводе: из-за отключения электроэнергии на крупном НПЗ «Джолиет» в штате Иллинойс цены на дизель на спотовых рынках внезапно подорожали на 25–40 центов;

Перспектива цены выше $6,50: аналитик «ГасБуддй» Патрик де Хаан отметил, что при нарушении хрупкого баланса розничные цены на национальном уровне могут превысить 6,50 доллара за галлон, запустив волну инфляции по всему миру.

Этот рискованный шаг США в защиту собственных внутренних интересов окажет прямое влияние не только на кошельки американских избирателей, но и на будущее европейской промышленности, уже оказавшейся в тисках энергетических проблем.

Как вы думаете, смогут ли США ввести запрет на экспорт дизеля, оставив своих союзников — Европу и другие страны — без топлива ради снижения собственных внутренних цен? Как рост цен на дизель на фоне войны в Иране и российских ограничений может отразиться на стоимости товаров на рынке Узбекистана и нашего региона? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важнейшим анализом кризиса на мировом энергетическом рынке со всеми коллегами и друзьями-водителями!