Египет переманивает европейский газ: африканский гигант установил рекорд по импорту СПГ из США

·61·Мир
Египет переманивает европейский газ: африканский гигант установил рекорд по импорту СПГ из США

На глобальной энергетической карте произошел масштабный геоэкономический сдвиг, повергший в шок весь мир, особенно Европейский Союз. Египет, еще до недавних пор бывший экспортером природного газа, из-за резкого падения объемов собственной добычи превратился в крупнейшего в мире покупателя американского сжиженного природного газа (СПГ). По данным Управления энергетической информации США (ЭИА), в июне Египет принял из США сразу 2,42 миллиарда кубометров сжиженного газа, установив абсолютный исторический рекорд. Это составляет ровно 16,5 процента от общего объема экспорта СПГ Соединенных Штатов.

Самое удивительное, что этот приобретенный Египтом объем равен совокупному объему газа, полученному из США в июне тремя промышленными гигантами Европы — Германией, Францией и Италией. На фоне войны вокруг Ирана и геополитического кризиса эта неожиданная конкуренция со стороны Африки стала настоящим ударом для Европы, страдающей от дефицита газа: цены на газ на биржах континента уже вторую неделю держатся на отметке около 1000 долларов. Кроме того, с рекордным показателем в гонку включилась и Индия, а ноябрьские фьючерсы в Азии подорожали до 1022 долларов.

Почему же Египет поглощает столь огромные объемы газа, останется ли Европа без топлива перед началом зимы и насколько еще взвинтят цены эта беспрецедентная борьба на глобальных спотовых рынках?

«Одно государство против трех гигантов»: рекорд Египта в 2,42 миллиарда кубометров

Громкие цифры из отчета Министерства энергетики США (ЭИА):

  • 16,5-процентная доля и клиент №1: Доля Египта в американском экспорте СПГ подскочила до 16,5%, и это арабское государство официально стало крупнейшим покупателем американских заводов;

  • 2,42 млрд кубометров в месяц: Представитель африканского континента только за июнь принял с американских терминалов 2,42 миллиарда кубометров газа;

  • Больше, чем Германия, Франция и Италия вместе взятые: Данный показатель, выкупленный Египтом, равен суммарному импорту в июне трех ведущих стран Европейского Союза — Германии, Франции и Италии;

  • Рост более чем в два раза: Для сравнения, доля Египта в американском экспорте только зарождалась в 2024 году, а в 2025 году составляла около 8%.

Из экспортера в крупного импортера: что заставило Каир пойти на это?

Причины неожиданного дефицита газа в Египте:

  • Крах добычи: В Египте, ранее экспортировавшем природный газ за рубеж, темпы добычи на местных месторождениях резко снизились;

  • Энергетический кризис: В стране с населением более 100 миллионов человек для бесперебойного снабжения тепловых электростанций и промышленных предприятий потребовалось огромное количество зарубежного топлива;

  • Атака на основной рынок Европы: Чтобы предотвратить местный энергетический коллапс, египетские компании массово скупают по высоким ценам все свободные танкеры на спотовых рынках, откуда питаются европейские союзники.

Цена в 1000 долларов и индийский фактор: Европа в энергетических тисках

Жесткая борьба и динамика цен на глобальных рынках:

  • Удорожание в 3 раза после начала войны: В результате военного кризиса вокруг Ирана цена тысячи кубометров газа на европейских биржах уже вторую неделю держится на отметке около 1000 долларов — это в 3 раза дороже по сравнению с довоенным периодом;

  • Исторический рекорд Индии: Еще одним сильным конкурентом Европы стала Индия — в июне они также получили из США рекордный объем газа, а именно 1,3 миллиарда кубометров, выйдя на 3-е место после Италии;

  • Скачок на азиатском рынке: Конкуренция бушует не только в Атлантике, но и на Тихоокеанском направлении: по состоянию на 14 сентября цена СПГ на ноябрьские поставки в Северо-Восточную Азию поднялась до 1022 долларов (в Европе — 978 долларов).

Выход на арену таких новых гигантских покупателей, как Египет и Индия, ставит Европейский Союз, отказавшийся от российского газа и возложивший все надежды на американский СПГ, перед лицом очень опасного и дорогостоящего энергетического дефицита в преддверии осенне-зимнего сезона.

Как вы думаете, приведет ли активное вовлечение Египта и Индии в борьбу за американский газ к еще более тяжелому энергетическому кризису для Европейского Союза? Как иранский конфликт и рост цен на газ выше 1000 долларов могут повлиять на экспортные и внутренние топливные рынки Узбекистана и Центральной Азии? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этих громких изменений на мировом газовом рынке со всеми своими коллегами и любителями энергетики!

ЕгипетМинистерство энергетики США (EIA)импорт газа в Европейский Союзэкспорт СПГ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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