Выше Статуи Свободы: в Манхэттене возводится «Джейлскрейпер»...

В самом густонаселенном и дорогом районе США — в центре нью-йоркского Манхэттена — стартовал беспрецедентный в истории мировой пенитенциарной архитектуры мегапроект. В центре города возводится 13-этажный комплекс тюрьмы-небоскреба высотой более 100 метров (более 335 футов, что выше знаменитой 93-метровой Статуи Свободы). Получивший среди общественности и СМИ прозвище «Джейлскрейпер» («Джаилскрапер»), образованное от слов «джаил» (тюрьма) и «скйскрапер» (небоскреб), этот комплекс сможет вместить до 1040 заключенных и официально станет самой высокой тюрьмой в мире.

Строительство здания, внешне напоминающего не привычное исправительное учреждение с железными решетками, а элитный бизнес-центр с зеркальным фасадом, обойдется городской казне примерно в 3,9 миллиарда долларов. Проект реализуется вопреки резким протестам экспертов, считающих, что многоэтажная тюрьма, оторванная от природной среды, негативно повлияет на человеческую психику, а также местных жителей, обеспокоенных шумом и падением престижа района. Так почему же этот проект стоимостью 3,9 миллиарда долларов строят именно в Манхэттене, какие условия будут созданы для заключенных и сможет ли высотная тюрьма заменить печально известный остров Рикерс?

«Выше Статуи Свободы»: ключевые цифры проекта «Джейлскрейпер»

Подробности о новом сооружении, которое появится в небе Нью-Йорка:

Самая высокая тюрьма в мире: Высота здания достигнет 102 метров, превзойдя даже 93-метровый символ Нью-Йорка — Статую Свободы;

Места для 1040 заключенных: 13-этажный комплекс рассчитан на одновременное содержание до 1040 подследственных и осужденных лиц;

Мегабюджет в 3,9 миллиарда долларов: Проектирование, строительство на месте старого комплекса «Те Томбс» и оснащение системами безопасности требуют около 3,9 миллиарда долларов;

Удобство рядом с судом: Поскольку комплекс расположен непосредственно возле здания уголовного суда, полностью устраняется проблема перевозки заключенных конвоем по городу и создания угрозы в транспортных пробках.

Офисный фасад, террасы и баскетбольная площадка: что будет внутри здания?

Современный облик и неожиданные удобства тюрьмы:

Облик бизнес-центра: Внешний вид здания будет лишен решетчатых стен и полностью украшен современными стеклянными панелями, волнообразными панелями и зелеными экозонами;

Небо есть, города нет: Через окна заключенные смогут свободно видеть естественный свет и открытое небо, однако специальная двухслойная металлическая защитная сетка не позволит им смотреть вниз — на город;

Зоны спорта и отдыха: Помимо одиночных камер, внутри учреждения будут организованы общие зоны отдыха, крытые террасы и даже специальная баскетбольная площадка для занятий спортом.

Конец аду на острове Рикерс или опасный эксперимент?

Резкое сопротивление урбанистов и местных жителей:

Новая система взамен Рикерс: Этот новый комплекс строится в рамках программы по закрытию печально известной тюрьмы на острове Рикерс, которая годами была местом насилия, жестокости и загадочных смертей;

Возражения криминологов и экспертов: Известный архитектор и криминолог Андреа Зелих подчеркивает, что тюрьмы никогда не должны быть выше пяти этажей, так как свежий воздух и естественная связь с землей имеют решающее значение для выздоровления человека и его возвращения в общество;

Протесты жителей Манхэттена: Соседние кварталы и представители местных жителей выражают недовольство и протестуют из-за многолетней строительной пыли, потенциального ущерба историческим зданиям и, главное, того, что наличие огромной тюрьмы в престижном центре Манхэттена подорвет привлекательность района.

Время покажет, является ли проект «Джейлскрейпер», возвышающийся в Манхэттене, современным решением, служащим гуманизации пенитенциарной системы, или ошибочным урбанистическим экспериментом в мегаполисах.

А как считаете вы, обеспечит ли права человека строительство высотной тюрьмы для заключенных, похожей на офисное здание, с баскетбольной площадкой и террасами, или трата 3,9 миллиарда долларов на такие цели — это излишнее мотовство? Как появление такой высотной тюрьмы в центре города повлияет на безопасность местных жителей и городскую среду? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом этого нашумевшего мегапроекта в центре Нью-Йорка со всеми своими друзьями и любителями интересных новостей!