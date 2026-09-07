«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензии

Президент США Дональд Трамп решил больше не ограничивать свои территориальные и геополитические претензии пределами планеты Земля и объявил, что Луна также принадлежит американцам. Хозяин Белого дома, следуя своей привычке, донес это неожиданное заявление до мирового сообщества через свою социальную сеть Truth Social. Он опубликовал в сети снимок естественного спутника Земли с установленным на нем американским национальным флагом и оставил короткую подпись: «Луна наша».

Неожиданный фурор в Truth Social и удивление общественности

Этот космический пост Трампа вызвал широкие обсуждения:

Кажущееся бесцельным время: Пользователи сети не могут понять, почему этот пост был опубликован именно сейчас, ведь в начале сентября в истории американской астронавтики не было никаких важных юбилеев или чрезвычайных событий, связанных с Луной;

Сигнал в космической гонке: Эксперты расценивают это не просто как пиар, а как психологический жест, призванный продемонстрировать превосходство Вашингтона в новой космической гонке за освоение Луны, которая ведется с Китаем и другими государствами-конкурентами;

Реакция сетей: Снимки в короткие сроки собрали тысячи комментариев и репостов, вызвав волну шуток и серьезных споров.

План создания ядерного реактора и постоянной базы до 2030 года

За неожиданным заявлением стоят серьезные и стратегические космические программы США:

Ядерный форпост на Луне: Известно, что администрация Трампа выдвигает масштабные планы по освоению Луны. Согласно им, США намерены к 2030 году создать на Луне постоянную базу (форпост) и установить ядерный реактор для ее бесперебойного энергоснабжения;

Борьба за ресурсы: Огромные запасы водяного льда, предположительно имеющиеся на Луне, и редкий изотоп гелий-3, считающийся источником энергетики будущего, становятся новой зоной стратегических интересов крупных держав.

Лунный кратер имени Трампа? Желание увековечить свое имя

Глава Белого дома связывает свои космические амбиции со своей личностью:

Намерение остаться в истории космоса: Президент США заявил, что в обмен на свой огромный вклад в американскую лунную программу он имеет полное право навсегда занять место на страницах истории Луны;

Имя на Луне: Трамп надеется, что в будущем какому-либо географическому объекту, кратеру или блоку космической станции на спутнике Земли будет лично присвоено его имя;

Противоречие в международном праве: Следует отметить, что согласно Международному договору о космосе ООН 1967 года, Луна и другие небесные объекты являются общим достоянием человечества, и ни одно государство не имеет правовых оснований объявлять их своей национальной собственностью.

Как вы думаете, станет ли конкуренция за освоение ресурсов и территорий Луны причиной новых межпланетных политических конфликтов в будущем, или космос должен оставаться открытым для всего человечества? Думаете ли вы, что на Луне действительно может появиться кратер по имени «Трамп»? Оставляйте свои мысли и комментарии!