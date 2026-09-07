«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензии

·52·Мир
«Луна теперь наша!»: Дональд Трамп выдвинул новые территориальные претензии

Президент США Дональд Трамп решил больше не ограничивать свои территориальные и геополитические претензии пределами планеты Земля и объявил, что Луна также принадлежит американцам. Хозяин Белого дома, следуя своей привычке, донес это неожиданное заявление до мирового сообщества через свою социальную сеть Truth Social. Он опубликовал в сети снимок естественного спутника Земли с установленным на нем американским национальным флагом и оставил короткую подпись: «Луна наша».

Неожиданный фурор в Truth Social и удивление общественности

Этот космический пост Трампа вызвал широкие обсуждения:

  • Кажущееся бесцельным время: Пользователи сети не могут понять, почему этот пост был опубликован именно сейчас, ведь в начале сентября в истории американской астронавтики не было никаких важных юбилеев или чрезвычайных событий, связанных с Луной;

  • Сигнал в космической гонке: Эксперты расценивают это не просто как пиар, а как психологический жест, призванный продемонстрировать превосходство Вашингтона в новой космической гонке за освоение Луны, которая ведется с Китаем и другими государствами-конкурентами;

  • Реакция сетей: Снимки в короткие сроки собрали тысячи комментариев и репостов, вызвав волну шуток и серьезных споров.

План создания ядерного реактора и постоянной базы до 2030 года

За неожиданным заявлением стоят серьезные и стратегические космические программы США:

  • Ядерный форпост на Луне: Известно, что администрация Трампа выдвигает масштабные планы по освоению Луны. Согласно им, США намерены к 2030 году создать на Луне постоянную базу (форпост) и установить ядерный реактор для ее бесперебойного энергоснабжения;

  • Борьба за ресурсы: Огромные запасы водяного льда, предположительно имеющиеся на Луне, и редкий изотоп гелий-3, считающийся источником энергетики будущего, становятся новой зоной стратегических интересов крупных держав.

Лунный кратер имени Трампа? Желание увековечить свое имя

Глава Белого дома связывает свои космические амбиции со своей личностью:

  • Намерение остаться в истории космоса: Президент США заявил, что в обмен на свой огромный вклад в американскую лунную программу он имеет полное право навсегда занять место на страницах истории Луны;

  • Имя на Луне: Трамп надеется, что в будущем какому-либо географическому объекту, кратеру или блоку космической станции на спутнике Земли будет лично присвоено его имя;

  • Противоречие в международном праве: Следует отметить, что согласно Международному договору о космосе ООН 1967 года, Луна и другие небесные объекты являются общим достоянием человечества, и ни одно государство не имеет правовых оснований объявлять их своей национальной собственностью.

Как вы думаете, станет ли конкуренция за освоение ресурсов и территорий Луны причиной новых межпланетных политических конфликтов в будущем, или космос должен оставаться открытым для всего человечества? Думаете ли вы, что на Луне действительно может появиться кратер по имени «Трамп»? Оставляйте свои мысли и комментарии!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Страшная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосыСтрашная авиакатастрофа в Майами: грузовой «Boeing» компании «Amazon» выкатился за пределы полосыСегодня, 10:15Политическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииПолитическое землетрясение в Германии: историческая победа партии «АдГ» в СаксонииСегодня, 09:58Огромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаОгромное противостояние в Ормузском проливе: Судоходство сократилось до рекордного минимумаСегодня, 09:51О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?О чем договорились зять Трампа Кушнер и Уиткофф с Зеленским?Сегодня, 09:107 сентября: какие важные события произошли в истории сегодня?7 сентября: какие важные события произошли в истории сегодня?Сегодня, 08:41«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматум«Мы доберемся до них прямо в их домах и уничтожим!»: Моди выдвинул Пакистану жесткий ультиматумВчера, 22:03
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу