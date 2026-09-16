В то время как геополитическая конкуренция в истории человечества выходит за пределы Земли и приобретает серьезный характер в направлении милитаризации открытого космоса, между Москвой и Вашингтоном разгорелся новый острый дипломатический конфликт по вопросу космической безопасности. Согласно экстренному заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва решительно выступает против размещения любых видов вооружений в космосе и призвала все государства-члены ООН остановить этот опасный процесс и поддержать продвигаемые Россией международные резолюции. В заявлении подчеркивается, что на Первом комитете 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 5 октября по 6 ноября, будут представлены три основных проекта документов, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Российская сторона подчеркнула, что этот призыв актуален как никогда, заявив, что только солидарность мирового сообщества способна обуздать агрессивные планы США в космосе. Данное заявление прозвучало после открытого признания министра военно-воздушных сил ВВС США Троя Мейнка о том, что «Соединенные Штаты обладают достаточным количеством орбитального оружия для защиты своих войск». Итак, какое именно оружие Пентагон размещает на орбите, что подразумевают три важные резолюции, которые будут вынесены на голосование в ООН, и какую угрозу для Земли может нести новая гонка вооружений в космосе?

«Положить конец вооружению на орбите»: 3 инициативы, которые будут рассмотрены в ООН

Основные документы, выносимые российским внешнеполитическим ведомством на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН:

«Практические меры по ПГВК»: Создание конкретных международно-правовых механизмов по предотвращению гонки вооружений в космосе (ПГВК);

«Неразмещение оружия первыми»: Глобальная резолюция, закрепляющая обязательство государств первыми не выводить на орбиту ударные системы или средства защиты;

Меры открытости и доверия: Проект третьей резолюции, направленный на обеспечение прозрачности в космической деятельности и укрепление доверия между государствами;

81-я сессия в Нью-Йорке: Все эти проекты будут рассмотрены на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, отвечающего за вопросы безопасности, которое пройдет с 5 октября по 6 ноября.

Громкое признание Пентагона: «У нас достаточно орбитального оружия»

Открытые претензии, озвученные официальными лицами Вашингтона:

Заявление министра ВВС США: Выступая на конференции Ассоциации военно-воздушных и космических сил США, министр ВВС Трой Мейнк сообщил, что Соединенные Штаты обладают достаточным количеством орбитального оружия для защиты своих вооруженных сил;

Милитаризация открытого космоса: По мнению экспертов, это заявление свидетельствует о том, что Вашингтон уже официально разместил на околоземной орбите космическое оружие, способное уничтожать военные цели или выводить из строя спутники;

Нарушение глобального баланса: Появление ударных систем в космосе разрушает ядерный и стратегический баланс, многократно увеличивая риск большой войны.

Призыв Марии Захаровой: «Только солидарность может остановить США»

Усилия Москвы по формированию международной коалиции:

«Сейчас это важнее, чем когда-либо»: Мария Захарова призвала все государства не только проголосовать за инициативы по сохранению мира в космосе, но и принять участие в качестве соавторов резолюций;

Преграда американским планам: Дипломат подчеркнула, что прекращение превращения открытого космоса в боевой полигон зависит исключительно от решительного и общего противодействия стран мира на трибуне ООН;

Судьба будущих поколений: Захламление орбиты оружием может поставить под угрозу немедленного уничтожения глобальную связь, навигацию и экономическую инфраструктуру на Земле.

Это глобальное обсуждение по космосу в ООН ответит на вопрос: сможет ли человечество сохранить открытое пространство как зону мирных исследований или оно превратится в новую и самую страшную арену земных конфликтов?

Как вы думаете, можно ли остановить гонку вооружений на космической орбите между США и Россией с помощью резолюций ООН, или начало «Звездных войн» в космосе стало неизбежным? В какой степени заявление Пентагона об орбитальном оружии угрожает мировой безопасности? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим важным дипломатическим анализом, посвященным глобальной космической безопасности, со всеми своими друзьями и наблюдателями за международной политикой!