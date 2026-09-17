Мать была вынуждена работать даже на пенсии из-за квартиры сына

63-летняя бывшая учительница из Северной Ирландии Дебора Андерсон рассказала, что из-за купленной для сына однокомнатной квартиры была вынуждена снова выйти на работу после выхода на пенсию. По ее словам, коммунальные и эксплуатационные расходы на жилье достигли почти 4 300 фунтов стерлингов в год.

Дебора приобрела безопасное жилье для своего 37-летнего сына Росса в 2018 году в жилом комплексе Лисбурн Square в Лисберне. На тот момент ежегодная плата за обслуживание составляла около 1 200 фунтов.

Однако в 2020 году эта сумма выросла до 2 800 фунтов, к ней добавился страховой платеж еще в 250 фунтов. Дебора отметила, что об этих изменениях ее заранее не предупреждали. Сейчас же вместе со страховкой она платит почти 4 300 фунтов в год.

«Мы даже не знаем, куда уходят тысячи фунтов. Эти деньги идут из наших пенсионных накоплений. Поэтому я вернулась к работе на полставки», — рассказала она изданию Нид То Кнов.

Дебора сообщила, что в ноябре 2024 года с нее также потребовали дополнительную плату в размере более 1 000 фунтов, которую нужно было погасить в течение 28 дней.

По ее словам, рост цен в 2020 году связан с изменением порядка распределения расходов между жилыми и коммерческими помещениями. Однако жителей к предварительному обсуждению этого вопроса не привлекали.

Платит и за парковку

Еще один вопрос, вызывающий наибольшее недовольство Деборы — это расходы на парковку.

По ее словам, в 2023 году доля жителей в расходах на электроэнергию для парковки была увеличена с 19% до 64,5%. Хотя парковочного места в квартире ее сына нет, Дебора сейчас платит за эту зону более 1 000 фунтов в год.

Она также заявила, что расходы на лифты, ремонт, уборку, охрану и устранение повреждений в некоторых общественных зонах также покрываются за счет жителей.

Дебора подчеркнула, что на ковровом покрытии лестницы даже появились дыры, создающие риск споткнуться.

Продать квартиру тоже стало сложно

Дебора отметила, что резкий рост платы за обслуживание также затрудняет продажу квартир в комплексе.

«Я не уверена, что смогу продать эту квартиру. Возможно, мне придется продать ее в убыток. Но я не хочу перекладывать эту проблему на другого человека», — сказала она.

По ее словам, узнав о высоких коммунальных платежах, некоторые покупатели отказались от сделки, а часть собственников была вынуждена снизить цену или продавать жилье через аукцион.

Недавно Дебора выразила недовольство бюджетом и ремонтными работами со стороны компании Амбит КРЭ и обратилась в организацию по рассмотрению имущественных споров. У Амбит КРЭ были запрошены комментарии по поводу этих претензий.