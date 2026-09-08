В роддоме Маргилана медсестры подверглись нападению с ножом

·92·Общество
В роддоме Маргилана медсестры подверглись нападению с ножом

В родильном комплексе №4 города Маргилана Ферганской области между медсестрами произошла ссора, в результате которой один человек погиб, еще два сотрудника получили ранения. Об этом сообщает Qalampir.

Отмечается, что инцидент произошел 7 сентября. По предварительным данным, старшая медсестра роддома напала с ножом на других медсестер.

По данному факту был получен комментарий от пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Хайота Шамсутдинова. Согласно его информации, в результате инцидента пострадали два человека, одна из них скончалась.

По данному факту прокуратурой Куштепинского района возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство.

Женщина-подозреваемая задержана в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время дополнительная информация о причинах трагедии и других деталях происшествия не сообщается.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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