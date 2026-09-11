Опубликованы курсы валют на 14 сентября

·0·Экономика
Опубликованы курсы валют на 14 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 17,71 сума и составил 11 765,76 сума.

• Евро подешевел на 49,99 сума и составил 13 638,87 сума.
• Фунт стерлингов снизился на 53,38 сума и составил 15 888,48 сума.
• Российский рубль подорожал на 0,01 сума и составил 139,71 сума.
• Японская иена подешевела на 0,05 сума и составила 76,39 сума.
• Швейцарский франк снизился на 84,04 сума и составил 14 431,20 сума.
• Китайский юань подешевел на 3,16 сума и составил 1 753,91 сума.

Ўзбекистон Марказий банкивалюталар курслари2026 йил 14 сентябрьдоллар
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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