Опубликованы курсы валют на 14 сентября

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 14 сентября 2026 года. Согласно данным, доллар снизился на 17,71 сума и составил 11 765,76 сума.

• Евро подешевел на 49,99 сума и составил 13 638,87 сума.

• Фунт стерлингов снизился на 53,38 сума и составил 15 888,48 сума.

• Российский рубль подорожал на 0,01 сума и составил 139,71 сума.

• Японская иена подешевела на 0,05 сума и составила 76,39 сума.

• Швейцарский франк снизился на 84,04 сума и составил 14 431,20 сума.

• Китайский юань подешевел на 3,16 сума и составил 1 753,91 сума.