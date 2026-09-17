Узбекские футболисты продолжают писать новые исторические страницы своими успехами на зеленых полях Европы. В перенесенном центральном матче 4-го тура Швейцарской Суперлиги один из самых стабильных клубов страны «Лугано» принимал на своем поле «Санкт-Галлен» и добился сокрушительной победы со счетом 4:1. Это противостояние стало настоящим праздником для любителей отечественного футбола: защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов оформил свой дебютный гол в составе «Лугано», внеся достойный вклад в крупную победу своей команды.

Поразив ворота соперника на 36-й минуте матча, наш соотечественник вывел своих партнеров вперед. Забив 4 мяча еще в первом тайме и решив исход встречи, хозяева после перерыва провели ротацию, и Каримов был заменен в качестве меры предосторожности. Благодаря этому яркому успеху «Лугано» довел количество своих очков до 22 и сохранил за собой абсолютное лидерство в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Итак, как гол Бехруза Каримова в Европе укрепит его позиции в основном составе, как «Лугано» движется к чемпионству и как швейцарские специалисты оценивают игру узбекского защитника?

«Буря в первом тайме»: подробности крупной победы 4:1

Хронология голов матча «Лугано» — «Санкт-Галлен»:

Быстрый прессинг и 1:0: Хозяева захватили инициативу с первых минут — уже на 4-й минуте Эспиноса точным ударом открыл счет;

Дубль Пильстрома (14-я и 28-я минуты): Нападающий Пильстром забил два красивых гола подряд и к 28-й минуте довел счет до 3:0, повергнув оборону соперника в шоковое состояние;

Исторический гол Бехруза Каримова на 36-й минуте: Наш соотечественник успешно воспользовался позиционной атакой и стандартом, отправив мяч в сетку (4:0) и отпраздновав свой первый гол в Швейцарской Суперлиге;

Гол престижа гостей: На 74-й минуте игрок «Санкт-Галлена» Хунцикер забил единственный ответный мяч в ворота хозяев, действовавших во втором тайме расслабленно (4:1).

Основные силы «Лугано», брошенные в бой

Стартовый состав хозяев и произведенные изменения:

Стартовый состав: Гебхардт (вратарь), Пападопулос, Маи, Бичел, Бислими (Делькруа, 82), Гргич, дос Сантос, Чиминьяни (Кельвин, 82), Эспиноса, Бехруз КАРИМОВ (Занотті, 46) и Пильстром;

Тактическая перестановка: В начале второго тайма главный тренер, учитывая большую разницу в счете и с целью сберечь важные силы, выпустил на поле Занотті вместо Каримова;

Баланс защиты и нападения: Скорость фланговых защитников «Лугано» и высокое качество в полузащите свели на нет любые планы соперника.

Единоличное лидерство с 22 очками: Европейская мечта узбекского легионера

Стратегическое значение и перспективы этой победы:

Вершина турнирной таблицы: После этого крупного успеха в перенесенном матче «Лугано», набрав 22 очка, оторвался от ближайших преследователей и доказывает, что является главным претендентом на чемпионство в Швейцарии;

Хорошая новость для национальной сборной: Гол Бехруза Каримова в чемпионате Европы высокого уровня и закрепление в основном составе — огромное достижение для линии обороны сборной Узбекистана;

Шансы в еврокубках: Регулярная игровая практика и результативность открывают путь к резкому росту трансферной стоимости узбекского защитника и привлечению внимания скаутов из клубов ТОП-5.

Этот успешный шаг Бехруза Каримова на швейцарских полях стал ярким доказательством того, что воспитанники узбекского футбола полностью способны выступать и показывать результат в любых ведущих лигах континента.

Как вы думаете, станут ли яркая игра и дебютный гол Бехруза Каримова в Швейцарской Суперлиге трамплином для его перехода в клубы «большой пятерки» Европы в ближайшем будущем? Сможет ли «Лугано» завоевать чемпионство в этом году? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого радостного успеха узбекского легионера на европейской арене со всеми футбольными болельщиками и друзьями!