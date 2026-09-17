Женщины спрятали в носках 225 уколов для похудения

·38·Мир
Женщины спрятали в носках 225 уколов для похудения

Четыре женщины были задержаны при попытке тайного ввоза 225 «уколов для похудения» через пограничный пункт Китая. Они спрятали медицинские инъекции в носки и карманы одежды.

Таможенники остановили женщин, когда те в широких брюках, опустив головы и избегая взгляда контролеров, проходили пункт досмотра. Ни одна из пассажирок не указала перевозимые инъекции для похудения в декларации.

Инцидент произошел на пограничном пункте Луоху, когда женщины пытались попасть из Гонконга на материковый Китай, согласно опубликованному 12 сентября таможенному уведомлению. Об этом сообщает Нид То Кнов.

По данным сотрудников таможни, женщины заходили в зону досмотра друг за другом. Из-за их тревожного поведения сотрудники подвергли их отдельной проверке.

У одной из женщин обнаружили пакеты в обоих носках и кармане. У второй подозреваемой пакет был спрятан в правом носке и еще один — в кармане.

Каждая из двух остальных женщин спрятала по одному пакету в носки.

Согласно информации таможни, в каждом пакете находилось по 25 шприц-ручек для инъекций. Таким образом, общее количество конфискованных уколов достигло 225.

После того как контролеры извлекли упакованные инъекции из одежды женщин, они также распространили их фотографии.

В официальном уведомлении не приводятся имена пассажиров, бренд инъекций или ориентировочная рыночная стоимость конфискованной продукции.

Инъекции похожи на популярные ручки для похудения, которые широко распространены на рынке нелегальной торговли из-за большой разницы в ценах по обе стороны границы.

Аналогичные случаи были зафиксированы и на близлежащих пограничных пунктах. Подобные дела переданы в подразделения по борьбе с контрабандой.

Кроме того, недекларированные медицинские инъекции в случаях отсутствия соответствующего разрешения на импорт могут квалифицироваться как контрабанда.

Пока таможенные органы не предоставили информации о возбуждении уголовного дела в отношении четырех женщин или наложении на них штрафов.

пограничный пункт Луохуматериковый Китайукол для похуденияконтрабанда
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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