Из-за салюта самолет был вынужден отменить посадку

Пилоты пассажирского самолета были вынуждены совершить резкий маневр и отменить посадку после того, как заметили взрывающиеся в воздухе фейерверки прямо перед приземлением в аэропорту.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 сентября, в международном аэропорту Мундо-Майя в городе Флорес, Гватемала. В момент, когда самолет заходил на посадку, в рамках праздничных мероприятий по случаю Дня независимости страны запускали салюты.

Однако экипаж авиакомпании Авианка, заметив, что фейерверки взрываются в непосредственной близости от траектории финального снижения самолета, из соображений безопасности принял решение не продолжать посадку.

Пилоты выполнили го-арунд — маневр отмены посадки с уходом на второй круг. После этого воздушное судно вернулось на маршрут кругового движения аэропорта и зашло на посадку во второй раз. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Самолет успешно приземлился в аэропорту со второй попытки. В результате инцидента среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет, самолет также не получил повреждений.

Этот случай в очередной раз продемонстрировал, какую опасность для воздушного движения может представлять запуск фейерверков вблизи зон посадки самолетов.