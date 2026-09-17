Рузикул Бердыев дал резкие ответы на вопросы журналистов после матча в Бахрейне

·99·Спорт
Рузикул Бердыев дал резкие ответы на вопросы журналистов после матча в Бахрейне

В матче открытия Лииги чемпионов Азии-2 каршинский «Насаф», отправившийся на выезд к чемпиону Бахрейна «Аль-Халидии», вернулся из поездки с важной ничьей со счетом 0:0. Однако то, что каршинцы, приучившие болельщиков своей результативной и яркой игрой в Суперлиге, в Бахрейне предпочли уйти в глубокую оборону и за 90 минут создали всего два момента, вызвало острые вопросы у представителей СМИ. На послематчевой официальной пресс-конференции главный тренер «Насафа» Рузикул Бердыев выступил с открытыми и честными признаниями.

Опытный специалист признал, что команда большую часть времени потратила на борьбу с тяжелым местным климатом, но при этом твердо заявил, что «не намерен делать из этого оправдание». Бердыев подверг жесткой критике вялые и лишенные остроты действия нападающих, а также открыто заявил, что прибытие в Бахрейн с серьезными потерями в составе напрямую ударило по качеству игры. И так, почему «драконы» отдали соперников контроль над мячом, с чем связан кризис в линии атаки и что изменит Бердыев в следующем туре?

«Защиту осилили, но в атаке хромали»: первая оценка Бердыева

Мнения главного тренера о сложном поединке в Бахрейне:

  • Тяжелый выездной матч: Специалист подчеркнул, что встреча проходила на поле соперника и в неблагоприятных условиях, несмотря на это, завоевание 1 очка на выезде — положительный показатель;

  • Прочность обороны: Рузикул Бердыев признал, что линия защиты безупречно выполнила возложенные на нее задачи и сохранила ворота в неприкосновенности;

  • Причина низкой темпа: Было заявлено, что из-за сильной духоты и жары еще до начала игры было понятно, что обе команды не смогут продемонстрировать высокую скорость;

  • Приемлемая ничья: Было отмечено, что общая картина и динамика игры в целом клонились к ничьей, и итоговые 0:0 стали справедливым результатом.

«Почему ушли в глухую оборону?»: Климат и большие потери в составе

Ответы на критический вопрос журналистов об исчезновении атакующей игры:

  • Адаптация соперника к климату: Было сказано, что хозяева гораздо лучше привыкли играть в таких условиях, поэтому завладели контролем мяча, в то время как «Насаф» предпочел осторожную оборону без лишнего риска;

  • Несработавшие контратаки: Тренер не скрывал, что, несмотря на установки по быстрому переходу в контратаку, было много ошибок в финальных пасах и фазе развития атаки;

  • «Приехали не в полном составе»: Наставник открыто заявил, что выбытие основных игроков команды и потери привели к тому, что в Бахрейн приехали в неоптимальном составе, что сильно повлияло на темп игры.

«Не будем оправдываться погодой!»: Ресткая критика в адрес нападающих

Реакция тренера на разницу между счетом 6:2 в чемпионате и всего 2 моментами в ЛЧА:

  • Правда без оправданий: «Конечно, причина не только в погоде. Мы не оправдываемся этим. Главная проблема — задачи в атаке не были выполнены полностью», — упрекнул Бердыев своих подопечных;

  • Не хватило активности и остроты: Из-за того, что представители передней линии не смогли проявить остроту и агрессию внутри штрафной площади соперника, количество опасных моментов резко сократилось;

  • Усталость и короткая ротация: Поскольку «Насаф» в последних матчах выходит на поле одним и тем же составом, у лидеров стали проявляться признаки физического утомления.

Этот беспристрастный и требовательный анализ Рузикула Бердыева показал, что тренерский штаб команды адекватно оценивает ситуацию, и теперь все внимание будет сосредоточено на матче 2-го тура против клуба ОАЭ «Аль-Вахда», который пройдет 14 октября в Карши.

А по вашему мнению, тактика Рузикула Бердыева в Бахрейне — пожертвовать атакой и зафиксировать 1 очко — была правильным решением, или «Насаф», несмотря на потери в составе, должен был рисковать ради победы? Сможет ли линия атаки «драконов» сказать свое слово в противостоянии с «Аль-Вахдой», которое пройдет 14 октября в Карши? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь закулисными реалиями узбекского футбола на арене ЛЧА-2 со всеми болельщиками и друзьями «Насафа»!

НасафРузикул БердыевЛига чемпионов Азии-2Аль-Халидия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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