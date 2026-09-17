«Невероятный 49-й трофей»: Лионель Месси установил абсолютный новый рекорд в истории футбола

·97·Спорт
«Невероятный 49-й трофей»: Лионель Месси установил абсолютный новый рекорд в истории футбола

Абсолютный рекорд, который до сих пор не покорялся ни одному человеку в истории мирового футбола, поднялся на еще более высокую планку. Капитан клуба «Интер Майями» и живая легенда Лионель Месси после победы в финале Кампеонес Куп над мексиканским «Крус Асуль» (2:0) поднял над головой свой 49-й официальный командный трофей в карьере. Благодаря этому показателю аргентинский гений обновил собственный рекорд как самый титулованный футболист в истории футбола, добившись недосягаемого статуса для своих ближайших преследователей. На втором месте расположился его бывший одноклубник по «Барселоне», завершивший карьеру бразилец Дани Алвес, на счету которого 45 трофеев, и Месси увеличил отрыв сразу до 4 кубков.

Кроме того, 8-кратный обладатель «Золотого мяча», защищающий цвета команды из Флориды с 2023 года, провел свой 115-й матч в футболке «Интер Майями», забил свой 100-й юбилейный гол за клуб и довел количество ассистов до 58. Для Месси, чей действующий контракт подписан до 2028 года, это еще не конец. Ну а когда король футбола на пороге своего 39-летия завоюет 50-й юбилейный кубок, сможет ли кто-нибудь повторить это достижение в ближайшие полвека и как эра в Майями превратилась в исторический рекорд?

«Недосягаемая 49-я вершина»: Список самых титулованных футболистов в истории

Сравнение игроков, выигравших больше всего официальных кубков в мировом футболе:

  • Лионель Месси (Аргентина) — 49 трофеев: Чемпионат мира, Кубки Америки, 4 Лиги чемпионов, национальные чемпионаты и завоеванный теперь с «Интер Майями» кубок Кампеонес Куп составляют абсолютный мировой рекорд;

  • Дани Алвес (Бразилия) — 45 трофеев: Хотя бывший защитник, завершивший карьеру, долгие годы возглавлял рейтинг, под натиском Месси он опустился на вторую строчку;

  • Абсолютное превосходство: Месси на протяжении всей карьеры безупречно продолжает серию побед хотя бы в одном международном или национальном трофее в футболке любого клуба и сборной;

  • Впереди 50-й юбилейный: Следующий трофей в турнирах клубов и сборных может принести Лео первый в истории футбола 50-й командный титул.

Феноменальная статистика в «Интер Майями»: 158 результативных баллов в 115 матчах!

Детали фантастических показателей аргентинской звезды в США:

  • Юбилейный 100-й гол: Месси, выступающий в футболке Майями с лета 2023 года, вышел на поле в 115 матчах во всех турнирах и сумел отправить ровно 100 мячей в ворота соперников;

  • 58 голевых передач: Помимо 100 голов, он отдал партнерам 58 результативных пасов — это означает, что на каждый матч приходится в среднем 1,37 результативного действия;

  • Исторический Кампеонес Куп: Обыграв мексиканский «Крус Асуль» со счетом 2:0, «Интер Майями» впервые в своей истории стал обладателем этого континентального суперкубка;

  • Контракт до 2028 года: Соглашение Месси с клубом, рассчитанное до 2028 года, дает ему полную возможность вывести эти цифры на еще более устрашающий уровень.

Неудержимая машина: В чем секрет успеха Месси?

Аналитические выводы экспертов о феномене Лео:

  • Гениальность, неподвластная возрасту: Хотя скорость и физическая сила уменьшились, видение поля, ювелирные передачи и умение превращать штрафные удары в голы по-прежнему делают его страшным оружием для любой защиты;

  • Победительный менталитет: Месси выходит на поле с максимальной страстью даже в матчах финального уровня, заражая партнеров по команде чемпионским настроем;

  • Помощь Суареса, Каземиро и Де Пауля: Привлечение опытных звезд в Майями облегчило тяжелый груз на плечах Лео, создав почву для полной демонстрации его таланта.

49-й трофей Лионелья Месси и его 100-й гол за «Интер Майями» вписаны золотыми буквами не только в историю американского спорта, но и всего мирового футбола, еще раз доказав, что он — величайший спортсмен всех времен.

Как вы думаете, сможет ли Лионель Месси до окончания своего контракта, рассчитанного до 2028 года, увеличить количество трофеев более чем до 55, и сможет ли кто-нибудь из будущих поколений обновить его рекорд в 49 титулов? Является ли 39-летний Лео, забивший 100 голов в 115 матчах за Майями, по-прежнему самым влиятельным футболистом мира? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом обновления абсолютного рекорда футбольной истории со всеми поклонниками Месси и футбольными фанатами!

Лионель МессиИнтер МайямиCampeones Cup49 трофеев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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