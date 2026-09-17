Журналист привез пяти медведей с расстояния 5 500 миль

Британский защитник природы и известный телевизионный фермер Джимми Доэрти спас пять гималайских (азиатских черных) медведей с медвежьей фермы в Южной Корее и доставил их за 5 500 миль в Великобританию.

Бара, Руми, Сейбит, Ен-ги и Хуиманг более 20 лет содержались в ржавых железных клетках. Теперь они размещены в парке Джиммй'с Фарм анд Вилдлифе Парк близ города Ипсвич в графстве Саффолк. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Джимми сообщил о спасении в социальных сетях 16 сентября. По его словам, шесть месяцев назад он побывал в Южной Корее, увидел, в каких тяжелых условиях живут медведи, и пообещал привезти их в Британию.

Это первая в истории перевозка азиатских черных медведей в Великобританию. Животные, вывезенные с фермы, прошли реабилитацию в специальном ветеринарном учреждении и, после того как были признаны здоровыми для поездки, были перевезены в специальных контейнерах.

Какая жизнь теперь ждет медведей?

Медведи будут жить на специальной лесной территории под названием «Мун Беар Исландс» («Острова лунных медведей»). Здесь есть деревья, зеленые лужайки, проточная вода и водоемы, и спустя много лет у них появится возможность искать корм, лазить по деревьям и плавать в воде.

Сообщается, что все пять медведей были разлучены с матерями еще в детском возрасте. Самый старший из них, Бара, был привезен на ферму в 1998 году и 27 лет содержался в одной и той же грязной железной клетке. До спасения он практически не видел водоема, а в ветеринарном центре впервые с любопытством исследовал воду в ванне.

Братья Ен-ги и Руми около 20 лет жили в одной клетке. А Сейбит в неволе защищал младшего Хуиманга.

В Южной Корее содержание медведей на фермах началось в начале 1980-х годов. Их желчь и желчные пузыри использовались в традиционной медицине. Медвежья желчь содержит урсодезоксихолевую кислоту, применяемую при лечении некоторых заболеваний печени и желчнокаменной болезни, однако существуют и ее синтетические аналоги.

В 2014 году на фермах страны содержалось около 1 000 медведей. В 2022 году правительство, фермеры и организации по защите животных достигли соглашения о прекращении этого бизнеса.

С 1 января 2026 года разведение медведей, их содержание в фермерских целях и добыча желчи официально запрещены.

Тем не менее в Южной Корее в помощи все еще нуждаются около 200 медведей. Джимми Доэрти заявил, что вместе с местными партнерами работает над поиском нового дома и для них.

Организации Спаке фор те Вилд и Джиммй'с Фарм запустили кампанию «Беарс Бехинд Барс» в поддержку спасательных работ. В ее рамках собрано более 90 тысяч фунтов стерлингов благодаря почти 3 700 пожертвованиям.

Поначалу медведи будут содержаться вдали от посетителей для адаптации к новой среде. Когда они полностью освоятся, у общественности также появится возможность увидеть их.