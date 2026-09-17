С кем узбекские шахматистки сыграют за досками во 2-м туре Шахматной олимпиады?

·45·Спорт
С кем узбекские шахматистки сыграют за досками во 2-м туре Шахматной олимпиады?

На 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, принимающей гостей в древнем и вечно юном Самарканде, борьба с каждой минутой накаляется все сильнее. В день открытия соревнований все мужские и женские сборные Узбекистана — в общей сложности 6 наших составов — не оставили соперникам никаких шансов и начали турнир со стопроцентным победным результатом. Особенно уверенная и яркая игра, продемонстрированная нашими гроссмейстерами-женщинами, привлекла внимание шахматных экспертов всего мира. А сегодня в турнирном зале Самарканда пройдут еще более напряженные и ответственные матчи 2-го тура.

Согласно очередным парам, сформированным по швейцарской системе, наша первая женская сборная проведет встречу с неуступчивым соперником из Южной Америки — сборной Эквадора, а третья сборная, состоящая из молодых талантов, сядет за доски против европейского гранда с огромной школой в мировых шахматах — сборной Испании. Вторая же команда сойдется с сильным представителем арабского мира — девушками из Иордании.

Итак, с помощью какой тактики основной состав во главе с Гулрухбегим Тохиржоновой и Умидой Омоновой сокрушит Эквадор, сможет ли наша третья команда сотворить сенсацию в матче против Испании и гарантируют ли эти результаты наших девушек призовые места на Самаркандской олимпиаде?

«Противостояния 2-го тура»: Соперники наших женских команд и пары

Серьезные противостояния, ожидающие наших девушек в сегодняшнем туре:

  • Эквадор — Узбекистан-1: Наш основной состав проведет встречу с представителями Южной Америки; главная задача команды — захватить полную инициативу на всех досках и укрепить лидерство с максимальным количеством очков;

  • Узбекистан-3 — Испания: Самое сложное и интересное противостояние тура: наша 3-я команда, состоящая из молодых перспективных девушек, вступает в борьбу со знаменитой сборной Испании, полной европейских гроссмейстеров;

  • Иордания — Узбекистан-2: Наш второй состав поборется за победу в непростом выездном матче против девушек из Иордания, считающихся опытными представителями Азии и Ближнего Востока;

  • Швейцарское давление: В отличие от легких соперников в первом туре, во 2-м туре встречаются команды с равными рейтинговыми очками, поэтому каждый ход и каждая ошибка напрямую повлияют на судьбу всей команды.

Абсолютный триумф в 1-м туре: Мастер-класс на 100 процентов от наших девушек

Громкие результаты, зафиксированные нашими женскими командами в первый день Олимпиады:

  • Узбекистан (1-я команда) 4:0 Тринидад и Тобаго: Главная сборная полностью продемонстрировала свой уровень — Гулрухбегим Тохиржонова, Умида Омонова, Нилуфархон Имомқозиева и Гульдона Каримова не отдали соперницам ни очка и даже ничьей, зафиксировав абсолютное превосходство;

  • Узбекистан (2-я команда) 3:1 Того: Во втором составе Мадинабону Халилова, Асал Салимова и Мумтозбегим Мансурова добились уверенных побед и принесли команде важные три очка;

  • Узбекистан (3-я команда) 4:0 Танзания: Наши молодые таланты Зилола Актамова, Мафтуна Бобомуродова, Шохина Ахмедова и Барчиной Шокиржонова без всякого сопротивления разгромили представительниц Африки;

  • Исторический баланс: Тот факт, что все три наши женские команды в качестве хозяев начали 1-й тур с одинаково крупных побед, доказал формирование нового поколения в женских шахматах Узбекистана.

Эквадор, Испания и Иордания: Какую угрозу представляют соперники?

Аналитические выводы специалистов перед партиями 2-го тура:

  • Секрет Эквадора: Представители Латинской Америки обычно сильны в оборонительных и закрытых позициях, от нашего основного состава потребуется захватить инициативу с самого дебюта и оказать атакующее давление;

  • Барьер Испании — колоссальный экзамен: Матч с Испанией станет настоящим испытанием для нашей молодежи; каждое полуочко, добытое в этой партии, может вызвать большой резонанс на международной арене;

  • Психологическое превосходство: Фактор хозяев подарит нашим шахматисткам, выступающим на родной земле перед глазами тысяч болельщиков, дополнительную силу и мотивацию.

Желаем удачи и ярких побед нашим девушкам-шахматисткам от имени всех соотечественников во 2-м туре 46-й Всемирной шахматной олимпиады, проходящей под небом Самарканда!

А как вы считаете, сможет ли молодая 3-я женская сборная Узбекистана показать достойный результат в борьбе против именитого европейского гранда Испании и стать главной сенсацией турнира? Сможет ли наша основная сборная повторить «сухую» победу над Эквадором со счетом 4:0? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этой горячей новостью исторической шахматной Олимпиады в Самарканде со всеми любителями спорта и близкими!

Самаркандская 46-я Всемирная шахматная олимпиадаШахматная сборная УзбекистанаШахматная сборная ЭквадораШахматная сборная Испании
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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