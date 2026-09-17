$4,5 млн калыма и расстроенная свадьба: Джастин Сан подал в суд на знаменитую актрису Цзин Тянь

В мировом криптосообществе и мире азиатского шоу-бизнеса разгорелся неожиданный и беспрецедентный личный и финансовый скандал. 35-летний китайский миллиардер Джастин Сан (Сунь Юэчэнь) — основатель известной блокчейн-сети «Tron», советник криптовалютной биржи «Huobi» (HTX) и обладатель состояния в 8,5 миллиардов долларов — подал официальный судебный иск против известной актрисы, звезды фильмов «Конг: Остров черепа» и «Великая стена», 38-летний Цзин Тянь и ее родителей. Как сообщает авторитетное американское издание «Те Валл Стрит Джурнал» (ВСДж), из-за сорвавшихся планов на свадьбу миллиардер требует полного возврата наличных средств в размере 30 миллионов юаней (около 4,5 миллиона долларов США), переведенных семье актрисы в качестве традиционного калыма.

Джастин Сан рассказал, что в январе 2026 года сделал предложение звезде, в которую был влюблен еще со студенческих лет, и ради первого свидания по ее условию арендовал целый кинотеатр для просмотра мультфильма «Зверополис 2». Однако перед свадьбой актриса потребовала дополнительную крупную сумму на услуги суррогатного материнства в США, после чего миллиардер отказался, и помолвка была расторгнута. Студия актрисы в ответ заявила, что не позволит использовать репутацию звезды в личных интересах и все вопросы будут решаться в правовом поле.

Почему же древняя китайская традиция «кайли» переместилась в зал суда, вернет ли семья актрисы 4,5 миллиона долларов, и насколько этот судебный процесс потряс миллиардера, купившего банан на стене за 6,2 миллиона долларов?

«Аренда кинотеатра и 30 миллионов юаней»: как начиналась история любви?

Детали отношений Джастина Сана и Цзин Тянь:

Любовь со студенческих років: Миллиардер опубликовал в социальной сети «Кс» пост под названием «Моя возлюбленная Цзин Тянь», признавшись, что был влюблен в актрису еще со студенческих лет;

Полная аренда кинотеатра: По условию актрисы для первого свидания Сан выкупил весь кинозал, чтобы мультфильм «Зверополис 2» смотрели только они вдвоем;

Предложение в январе 2026 года: 35-летний миллиардер сделал предложение 38-летней актрисе, и на счета ее родителей был осуществлен предсвадебный подарок — калым;

Астрономический рекорд по «кайли»: Хотя в Китае обычный калым семье невесты составляет 100–200 тысяч юаней, Сан для того, чтобы поразить ее, перевел наличными 30 миллионов юаней ($4,5 млн).

«Суррогатное материнство и похолодавшие отношения»: из-за чего разгорелся скандал?

Причины, представленные миллиардером в суде:

Дополнительное финансовое требование: По словам Джастина Сана, после помолвки Цзин Тянь потребовала еще одну крупную сумму для проведения процедуры суррогатного материнства в США;

Разрыв отношений: После того как криптовалютный магнат отклонил это требование, актриса полностью прекратила с ним общение, и планы на брак рухнули;

Судебный иск: Не добившись своего, Сан теперь законным путем требует от родителей невесты вернуть все 30 миллионов юаней до последней копейки;

Позиция студии актрисы: Представители Цзин Тянь выступили с официальным заявлением, отметив, что не допустят использования безупречной репутации артистки в личных корыстных целях, а все разбирательства пройдут в суде.

Кто главные герои?: криптогений с 8,5 миллиардами и голливудская звезда

Статус и прошлое участников конфликта:

Джастин Сан (Сунь Юэчэнь): Основатель платформы Tron, владелец Раинберрй, по данным Форбес, его состояние оценивается в 8,5 миллиардов долларов;

Мастер громких покупок: В ноябре 2024 года Сан поразил мир, купив на аукционе Сотебй'с за 6,2 миллиона долларов работу художника Мауриццо Каттельяна «Комедиант», представляющую собой обычный банан, приклеенный скотчем к стене;

Цзин Тянь: Одна из самых высокооплачиваемых актрис Китая, сыгравшая главные роли в таких блокбастерах, как «Воюющие царства», «Из Вегаса в Макао», «История полицейского», «Великая стена», а также в голливудском фильме «Конг: Остров черепа».

Древняя китайская традиция калыма столкнулась с многомиллиардными состояниями и жизнью звезд голливудского масштаба, превратившись в один из самых дорогих бытовых судебных процессов в истории Азии.

А как считаете вы, прав ли криптомиллиардер, обратившийся в суд для возврата выплаченного калыма в размере 4,5 миллиона долларов после отмены свадебных планов, или это недостойный для мужчины шаг? Должна ли семья актрисы вернуть эту огромную сумму владельцу по китайским традициям и законам? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим громким детективным анализом из жизни звезд и миллиардеров со всеми друзьями и знакомыми!