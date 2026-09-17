13 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь

Бельгийский парламент и Фредерик Эренс. Фото: миллиет.ком.тр

Неожиданный и странный инцидент, произошедший в столице Бельгии, считающейся политическим центром Европы, оказался в центре внимания СМИ всего континента. Согласно сенсационной информации, обнародованной фламандской общественной телерадиокомпанией ВРТ, член парламента Бельгии, депутат от партии «Влаамс Беланг» Фредерик Эренс оказался заперт в туалете здания парламента ровно на 13 часов, едва не умерев от нехватки воздуха. Зашедший в туалет по окончании рабочего дня политик не смог выбраться наружу из-за того, что дверной замок внезапно сломался и заклинил.

К этому моменту все коллеги и сотрудники в здании парламента уже разошлись по домам. Ситуацию усугубило то обстоятельство, что депутат оставил телефон на рабочем столе и не взял его с собой, в результате чего не смог позвать кого-либо на помощь. Поскольку ночью автоматическая система вентиляции в здании также отключилась, кислород в закрытом помещении резко сократился, и депутат подвергся серьезному физическому и психологическому давлению. После того как утром уборщик открыл дверь, проведший 13 часов на унитазе депутат был незамедлительно доставлен в больницу.

Итак, как такое происшествие могло случиться в столь охраняемом учреждении, как бельгийский парламент, как себя чувствует депутат и как администрация здания прокомментировала это чрезвычайное происшествие?

«Ночь без телефона, голоса и кислорода»: Поминутные подробности инцидента

Подробности, обнародованные бельгийским телеканалом и очевидцами:

Неожиданная поломка замка: Вечером по окончании работы депутат зашел в туалет, после чего дверь наглухо заперлась, и открыть ее не представлялось возможным;

Опустевшее огромное здание: Из-за окончания рабочего времени в коридорах и комнатах парламента не осталось ни единого человека, крики о помощи депутата никто не услышал;

Отсутствие средств связи: Поскольку Эренс оставил смартфон в кабинете, он был полностью лишен возможности сообщить спецслужбам или семье;

Отключенная вентиляция: Ночью в здании активировалась энергосберегающая система, и воздухообмен отключился, в результате чего депутат из-за «кислородного голодания» (нехватки воздуха) оказался на грани удушья;

Случайное спасение уборщиком: Лишь пришедший утром на работу сотрудник-уборщик заметил заклинившую дверь, открыл ее и освободил неожиданного «узника».

13 часов на унитазе: Обследование в больнице и психологическое состояние

Здоровье политика и процесс оказания медицинской помощи:

Экстренная медицинская помощь: Из-за того, что вышедший на свободу депутат долгое время оставался без кислорода и выбился из сил, его отвезли в больницу;

Шок в партии «Влаамс Беланг»: Коллеги и однопартийцы выразили шок в связи с произошедшим и потребовали пересмотреть протоколы безопасности парламента;

Проблема инфраструктуры: Неисправность обычного замка и системы контроля в одном из главных политических центров Европы вызвала громкий смех и критику общественности.

Безопасность и бытовые уроки: Что говорят эксперты?

Выводы, сделанные в отношении политической и повседневной жизни после данного инцидента:

Парадокс цифровой зависимости: Наглядно проявилось то, что современный человек, забыв телефон в повседневной жизни хотя бы на мгновение, может оказаться совершенно беспомощным даже в обычной закрытой комнате;

Недостаток ночного дежурства: Предметом обсуждения стало то, что служба охраны, осуществляющая обход здания парламента ночью, в течение 13 часов не проверяла помещения;

Политики — тоже обычные люди: То, что высокопоставленные депутаты, как и любой человек, могут попасть в непредвиденную бытовою ловушку, бурно обсуждается в социальных сетях.

13-часовое испытание бельгийского депутата в туалете стало символическим событием, показавшим, насколько важны элементарная осторожность и технический контроль даже в самых современных и охраняемых зданиях парламентов.

А как вы считаете, не является ли серьезным упущением системы безопасности то, что в крупном государственном учреждении ночью помещения не проверяют хотя бы дежурные сотрудники? Как бы вы вышли из ситуации, если бы оказались заперты в туалете без телефона? Оставляйте свои интересные и аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого неожиданного происшествия, наделавшего много шума в Европе, со всеми своими друзьями и знакомыми!