«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситов

·3·Мир
«Тайный звонок в Тегеран!»: Китай попросил Иран обуздать йеменских хуситов

На фоне роста геополитической напряженности вокруг Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, считающихся одной из важнейших нефтяных и торговых артерий мира, официальный Пекин вынужден активно вмешиваться в процессы в регионе из-за кулис. Как сообщает авторитетное британское информационное агентство «Reuters» со ссылкой на надежные и информированные источники в Иране, китайские официальные лица обратились к Тегерану по личным и закрытым каналам с просьбой оказать практическую содействие в прекращении и сдерживании движения хуситов в Йемене. Непосредственным толчком к этому тайному дипломатическому шагу стало официальное обращение Саудовской Аравии в Пекин с просьбой о помощи.

Дело в том, что в результате стремительного продвижения хуситов по побережью Красного моря и вдоль стратегического пролива нефтяной экспорт Саудовской Аравии и движение международных танкеров оказались под прямой угрозой. Неофициальные требования Пекина, который в своих официальных заявлениях призывает к сдержанности, политическому диалогу и восстановлению безопасности судоходства, оказались весьма конкретными и жесткими: Китай никоим образом не желает закрытия глобальных энергетических путей, от которых напрямую зависит его экономика. Однако ответ официального Тегерана на эту просьбу показывает, что добиться мира в регионе будет непросто.

Итак, насколько сильным окажется влияние Китая на давление на Иран, почему Саудовская Аравия искала спасения не у США, а именно у Пекина, и какие условия были поставлены во время визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Китай?

«Просьба Саудовской Аравии и интересы Пекина»: Истинные причины тайных переговоров

Детали закрытой дипломатии, раскрытые источниками «Reuters»:

  • Призыв Саудовской Аравии о спасении: После того как нефтяные терминалы и движение танкеров в Красном море оказались под прицелом хуситов, Эр-Рияд сделал ставку на дипломатическое влияние Пекина для решения проблемы;

  • Продвижение хуситов вдоль пролива: Захват йеменскими повстанцами побережья Баб-эль-Мандебского пролива поставил под серьезную угрозу выход нефти Персидского залива на мировые рынки;

  • Энергетическая уязвимость Китая: Пекин является не только сторонником стабильности на Ближнем Востоке, но и не может допустить расширения конфликта, поскольку большая часть сырья, потребляемого китайской промышленностью, проходит именно через эти морские пути;

  • Просьба без экономического давления: В переговорах с Тегераном Китай сделал акцент на достижении соглашения в духе взаимного стратегического партнерства, не задействуя рычаги санкций или экономического давления.

Ответ Ирана: «Мир зависит от США и Израиля!»

Твердая позиция Тегерана в ответ на обращение Пекина:

  • Главное условие: Источники в Иране подчеркнули, что Тегеран заявил о прямой зависимости безопасности в регионе и действий хуситов от прекращения агрессивной политики США и Израиля;

  • Визит Аббаса Аракчи: Предполагается, что данное обращение могло быть рассмотрено в рамках официального визита министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Китай;

  • Карта «независимости» хуситов: Иран, ссылаясь на то, что йеменские силы якобы принимают решения самостоятельно, как обычно избегает принятия на себя полной ответственности.

Геополитический анализ: Пекин занимает место Вашингтона

Выводы международных экспертов по китайской дипломатии:

  • Статус главного арбитра на Ближнем Востоке: Тот факт, что в вопросах безопасности Саудовская Аравия обратилась не к своему традиционному военному союзнику — США, а к Китаю, который в 2023 году примирил Эр-Рияд и Тегеран, считается важным поворотным моментом;

  • Граница «двусторонней игры»: Пекин, с одной стороны, вместе с Россией в ООН налагает вето на западные резолюции против хуситов, а с другой стороны, требует обуздать хуситов ради сохранения собственного нефтяного снабжения;

  • Испытание гарантии безопасности: Если Пекину удастся добиться сокращения атак хуситов через Тегеран, это докажет, что влияние Китая на Ближнем Востоке выше, чем у США.

Это тайное обращение Китая к Тегерану показывает, что кризис в Красном море теперь напрямую затрагивает национальные экономические интересы Пекина, а закулисная борьба великих держав стала еще более острой.

По вашему мнению, прислушается ли Тегеран к просьбе Китая и обуздает ли йеменских хуситов, или кризис судоходства в Красном море углубится еще больше? Означает ли то, что Саудовская Аравия ищет спасения у Китая вместо США, закат позиций Вашингтона в регионе? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом большой геополитики и тайной дипломатии со всеми любителями политики и друзьями!

Красное мореБаб-эль-МандебСаудовская АравияПекин
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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