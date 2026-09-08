Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами

·85·Культура
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами

В узбекском искусстве многие певцы и деятели культуры известны не под своими реальными именами и фамилиями, а под псевдонимами, по которым их хорошо знают поклонники. В некоторых случаях настоящее имя артиста полностью отличается от его сценического имени.

Ниже мы расскажем о том, какие имена скрываются за знаменитыми псевдонимами.

Имрон — Ойбек Тухтаев

Настоящее имя певца Имрона — Ойбек Тухтаев. Он родился 5 мая 1990 года в Каганском районе Бухарской области в интеллигентной семье. Артист стал известен благодаря таким песням, как «Yomon qiz», «Davo istab», «Dugonangdan asra meni» и «Sendan zo‘ri yo‘q».

Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами

Дилсоз — Гузал Джуманиёзова

Настоящее имя певицы, выступающей под псевдонимом Дилсоз — Гузал Джуманиёзова. Она родилась 8 мая 1989 года в городе Навои. Певица завоевала любовь поклонников такими композициями, как «Begim», «Yurak», «Uylanasizmi, yo‘qmi», «Otajon» и «Baxt tilang».

Jigarrang bantli shlyapa va ipak ro‘mol kiygan ayol yon tomonga qarab turibdi.

Каниза — Шахризода Ахмедова

Настоящее имя певицы, многим знакомой под именем Каниза — Шахризода Ахмедова. Она родилась 28 апреля 1985 года в городе Коканде в семье интеллигентов.

Свою творческую деятельность Каниза начала в 2006 году в составе группы «Жанона». А с 2007 года занялась сольным творчеством. Сценический псевдоним певица взяла в честь своей бабушки Канизахон. Певица добилась популярности с такими песнями, как «Malina», «Lilla», «Biyo-biyo», «Hali-hali» и «Kuydirganim».

Pushti rangli libosdagi ayol sochlarini ushlab, qoyalar fonida turibdi.

Мустафо — Зохид Юсупов

Настоящее имя певца, прославившегося под псевдонимом Мустафо — Зохид Юсупов. Он родился 23 сентября 1984 года в городе Ташкенте.

Артист стал известен благодаря таким песням, как «Qirolicham», «Bir olma», «Arazchi xonim», «Kechir», «Leyli» и «Chorsu».

Ko‘zoynak taqqan, soqolli va oq pidjak kiygan erkak portreti.

Паризода — Дилноза Сафарова

Настоящее имя артистки, известной в искусстве танца как Паризода — Дилноза Сафарова. Она родилась 10 сентября 1987 года в семье, не имеющей отношения к искусству.

Танцовщица наряду с творческой деятельностью успевает уделять время и семье. В настоящее время она является матерью двух дочерей и сына.

Sariq lolalar ushlagan, ochiq rangli libosdagi qora sochli ayol.

А знали ли вы их настоящие имена? Настоящие имена каких еще артистов за их псевдонимами знаете вы? Пишите в комментариях!

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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