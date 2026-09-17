Всемирная шахматная олимпиада: как провели 2-й день сборные Узбекистана?

Второй тур 46-й Всемирной шахматной олимпиады, принимающей гостей в древнем и вечно юном Самарканде, в прямом смысле слова вошел в историю как триумф и проявление сильной воли звезд узбекских шахмат. Во второй день престижного состязания, где борются сильнейшие гроссмейстеры из более чем 180 стран мира, основные и резервные сборные, защищающие честь Узбекистана, подарили болельщикам ряд напряженных противостояний и ярких побед. Если наша главная мужская сборная в сложном и бескомпромиссном матче против команды Перу взяла верх со счетом 3,5 : 0,5 (3,5 очка по результатам партий), то основная женская сборная добилась безупречной «сухой» победы над Эквадором со счетом 4:0.

Нодирбек Абдусатторов, Жавохир Синдаров и Шамсиддин Вохидов, являющиеся одними из ярчайших представителей мировой шахматной элиты, не оставили шансов своим соперникам в своих партиях и пополнили копилку важными очками. При этом молодежная мужская сборная Узбекистан-2 разгромила Алжир со счетом 4:0, а наши девушки одолели Иорданию со счетом 3,5 : 0,5. В свою очередь, наши третьи сборные, столкнувшиеся с сильными европейскими грандами, такими как Германия и Испания, набираются серьезного опыта. Каких же стратегических успехов добились наши шахматисты во второй день Самаркандской олимпиады и какие решающие баталии ждут нас впереди?

«Уверенная серия главных команд»: Результаты мужских и женских противостояний

Подробности результатов, показанных 1-ми сборными Узбекистана:

Мужчины: Узбекистан 3,5 : 0,5 Перу: Нодирбек Абдусатторов 1:0 Хорхе Кори: Лидер 1-й доски сокрушил оборону соперника и обеспечил важную победу; Диего Флорес 0:1 Жавохир Синдаров: Наш гроссмейстер, выступавший черными фигурами, с высокой точностью завоевал очко; Шамсиддин Вохидов 1:0 Стивен Рохас: Вохидов добился абсолютного тактического превосходства над соперником; Фернандес Санчес 0,5 : 0,5 Мухиддин Мадаминов: Наш молодой шахматист зафиксировал ничью в сложной партии, установив окончательный счет 3,5 : 0,5.

Женщины: Эквадор 0 : 4 Узбекистан (Абсолютная победа): Анахи Ортис 0:1 Афруза Хамдамова: Чемпионка мира Афруза обыграла соперницу на выезде; Гулрухбегим Тохиржонова 1:0 Карла Серрано: Опытная гроссмейстер продемонстрировала успешный дебют и эндшпиль; Харамильо Риваденейра 0:1 Умида Омонова: Умида удерживала полную инициативу на протяжении всей игры и одержала победу; Нилуфархон Имомкозиева 1:0 Арлетт Кайседо: Одержав победы на всех досках, команда зафиксировала счет 4:0.



«Накал в резерве»: Противостояния наших команд под номерами 2 и 3

Другие матчи, зафиксированные во второй день соревнований:

Алжир 0 : 4 Узбекистан-2 (Мужчины): Наша молодежная команда не оставила никаких шансов африканцам — Жахонгир Вохидов, Мухаммадзохид Суяров, Ортик Нигматов и Хумоюн Бегмуратов показали 100-процентный результат в своих поединках;

Иордания 0,5 : 3,5 Узбекистан-2 (Женщины): Нилуфар Якуббаева, Мадинабону Халилова и Асал Салимова завершили свои партии победой, а Мумтозбегим Мансурова сыграла вничью;

Германия 3,5 : 0,5 Узбекистан-3 (Мужчины): В матче против одной из мощнейших сборных Европы Саидакбар Саидалиев, Бахром Бахриллаев и Алмаз Рахматуллаев уступили, и лишь Мухаммадали Абдурахмонов добился ничьей с сильным Расмусом Сваном;

Узбекистан-3 1,5 : 2,5 Испания (Женщины): Мафтуна Бобомуродова одержала победу над Сабриной Гутьеррес, а Барчиной Шокиржонова сыграла вничью, однако испанские соперницы в общем счете с небольшим отрывом вырвали победу.

Тактический анализ и путь к медалям: Заключение специалистов

Мнения спортивных аналитиков по поводу матчей 2-го тура в Самарканде:

Дух чемпионства: Мужские и женские сборные Узбекистана под №1 с первых же туров демонстрируют максимальную скорость и уверенную игру, пробиваясь в ряды лидеров турнирной таблицы;

Форма Нодирбека и Жавохира: Быстрые и безошибочные победы лидеров команды придают психологическое превосходство сокомандникам, обеспечивая точность даже в сложных эндшпильных ситуациях;

Глобальная конкуренция и испытания: Поединки наших резервных команд против столь сильных составов, как Германия и Испания, служат бесценной международной школой для наших молодых гроссмейстеров.

Проходящая в Самарканде 46-я Всемирная шахматная олимпиада всему миру демонстрирует, что узбекские шахматы имеют не только мощное настоящее, но и беспрецедентно светлое будущее.

А как вы думаете, сможет ли наша национальная сборная на проходящей в Самарканде престижной Всемирной шахматной олимпиаде удержать золотые медали и снова поднять главный кубок над нашими головами? Приведет ли сегодняшняя победа наших девушек со счетом 4:0 их к пьедесталу тройки сильнейших? Оставляйте свои аналитические мнения и прогнозы в комментариях, а также делитесь горячим анализом исторических шахматных баталий, проходящих в нашей стране, со всеми любителями спорта и друзьями!