Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч

Известная своими матрасами компания Коала Джапан организует в Японии совершенно необычный конкурс — соревнование по сну. В нем участники смогут продемонстрировать свои лучшие способности ко сну и побороться за крупный денежный приз. Об этом сообщает «Токё Викендер».

Сообщается, что необычное мероприятие пройдет 5 октября текущего года в Токио. По условиям соревнования, участники должны будут проспать на матрасе Коала в течение 90 минут.

Однако победителя будут определять не путем простого наблюдения. Организаторы с помощью специального оборудования проконтролируют процесс сна участников и оценят его качество.

В частности, во время состязания будут измеряться глубина сна, скорость засыпания участника и стабильность позы во сне. Собранные данные проанализируют, и участник, показавший лучший результат, будет признан главным победителем.

Главный приз конкурса, естественно, еще больше подогревает интерес участников. Победителю будет вручен денежный приз в размере 2,22 миллиона иен, то есть по текущему курсу примерно 14 300–14 400 долларов США.

Интересно, что сумма вознаграждения выбрана неслучайно. Цифра в 2,22 миллиона иен объясняется тем, что она напоминает звук «Ззз», символизирующий сон в массовой культуре. Таким образом, компания отразила главную тему конкурса — сон — и в размере награды.

Соревнование не ограничивается борьбой только за главный приз. Для участников предусмотрено и несколько дополнительных номинаций.

Среди них есть призы за самый глубокий сон и за самую необычную или даже «акробатическую» позу во время отдыха.

Однако в соревновании будет недостаточно просто лечь на матрас и уснуть. Организаторы готовят участников к различным неожиданным ситуациям.

В частности, перед началом каждого «этапа» участники будут выполнять разминку. Кроме того, им будут выдаваться случайные предметы, которые могут повлиять на качество отдыха.

Помимо этого, в ходе состязания для участников организуют неожиданные «помехи для сна». Это может сделать конкурс еще более интересным и сложным.

Организаторы пока не раскрывают, в чем именно будут заключаться эти «помехи». Поэтому сюрпризы, ожидающие участников во время соревнования, остаются в тайне.