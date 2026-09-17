Винисиус Жуниор обеспокоен конкуренцией в Реале и своей формой

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор открыто раскритиковал свои результаты и игру на старте текущего сезона. Место бразильца в основном составе впервые подвергается серьезной конкуренции и сомнениям, так как его эффективность на поле резко снизилась. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Ас, Винисиус сумел забить лишь один гол за 598 минут игрового времени. Несмотря на три результативные передачи, его показатели не соответствуют высоким стандартам команды, что вызывает дискуссии в тренерском штабе.

Футболист признал трудности начала сезона в своих социальных сетях и обратился к болельщикам. В своем сообщении он «Голы вернутся... Я не могу продолжать транжирить столько моментов», — написал он.

Давление Килиана Мбаппе и молодых талантов

Приход Килиана Мбаппе в « Реал Мадрид » полностью изменил динамику атакующей линии команды. Французский форвард начал сезон блестяще, забив восемь голов в первых семи матчах, что сделало его неприкосновенным игроком основы.

Хотя поначалу тренер пытался распределять игровое время между двумя звездами поровну, в последнее время чаша весов склонилась. Винисиус был заменен уже на 68-й минуте матча против «Эльче», и это был третий случай подряд, когда ему пришлось покинуть поле до финального свистка в последних трех встречах.

Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является появление молодых талантов. В матче с «Эльче» молодой футболист Ян Диоманде вышел именно на левый фланг — любимую позицию Винисиуса, что создает дополнительную угрозу статусу бразильца.

В условиях такой конкуренции Винисиусу Жуниору придется приложить серьезные усилия, чтобы вернуть свою оптимальную спортивную форму и сохранить место в стартовом составе. Впереди команду ждут решающие матчи сезона.