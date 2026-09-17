Apple смягчила правила запросов прозрачности в Европейском Союзе

·20·Технологии
Apple смягчила правила запросов прозрачности в Европейском Союзе

Многолетние антимонопольные расследования Федерального ведомства по картелям Германии и других европейских регуляторов принесли свои плоды. По данным иксбт.ком, компания Apple согласилась изменить требования к получению согласия пользователей на отслеживание для приложений на своих платформах. Эти изменения призваны сделать конкурентную среду более справедливой и восстановить баланс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Дело в том, что внедренная Apple система Апп Тракинг Транспаренкй (АТТ) долгое время подвергалась критике. По мнению регуляторов, эта система создавала искусственное преимущество для собственных приложений компании, позволяя им использовать пользовательские данные без каких-либо предупреждающих запросов, в то время как сторонние программы находились в невыгодном положении. В результате участники цифрового рынка, особенно бизнес, зависящий от доходов от рекламы, понесли серьезные убытки.

Новые возможности для европейских пользователей

Согласно соглашению, достигнутому с антимонопольными органами стран Европейского Союза, необходимость запрашивать согласие пользователей сохраняется, однако форма запроса будет кардинально изменена. Разработчикам разрешат использовать альтернативные окна с более мягким и менее пугающим форматом. В число этих нововведений вошло более шести важных правок, которые, как ожидается, положительно повлияют на решения конечных потребителей.

В частности, согласно новым правилам, окна согласия теперь будут отображаться не в виде небольшого всплывающего окна (поп-уп), а в полноэкранном режиме. Также из текста было удалено слово «отслеживать» (трак), а дизайн кнопок был изменен. Теперь пользователям предлагаются варианты «Разрешить» и «Отклонить», вместо прежней фразы «Попросить приложение не отслеживать».

Дополнительная информация и региональные ограничения

Разработчикам также предоставляется возможность размещать ссылки с дополнительной информацией, объясняющей пользователям, зачем нужно такое разрешение. Сообщается, что согласно юридическим требованиям, эти изменения будут действовать только для приложений, распространяемых в Германии, Франции, Италии, Польше и Румынии.

Эксперты отмечают, что из-за прежней устрашающей системы большинство пользователей отказывались от отслеживания, что нанесло удар по рекламному бизнесу таких компаний, как Meta. Apple же, прикрываясь защитой личных данных и конфиденциальности, продолжала показывать персонализированную рекламу, используя свою экосистему. Теперь же разработчикам приложений разрешено повторно запрашивать согласие у пользователей из Европейского Союза через год после их последнего выбора.

AppleЕвропейский СоюзТехнологииАнтимонополияКонфиденциальность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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