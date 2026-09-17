Никол Пашинян выдвинул жесткое условие по 102-й российской военной базе в Гюмри

Возник громкий политический спор, который может кардинально изменить геополитический баланс в регионе Южного Кавказа и на пространстве СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед журналистами с беспрецедентно жестким и откровенным заявлением по поводу 102-й российской военной базы, расположенной в стране (в городе Гюмри). «Мы не поднимали этот вопрос, потому что Россия — дружественная нам страна. Но нам не нужна российская база! Если они захотят, могут вывести базу хоть завтра. Если же они хотят ее оставить, мы готовы пересудить условия пребывания в Армении того, что нам не нужно! Что здесь непонятного?» — твердо подчеркнул глава армянского правительства.

Продолжая свою мысль, Пашинян указал, что пограничные столкновения в сентябре 2022 года на практике показали: российское военное присутствие ничего не добавляет безопасности Армении. Эти резкие заявления прозвучали после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке: если Президент России Владимир Путин заявил, что если база не нужна, Москва «уйдет хоть завтра» и ничего не будет навязывать силой, то официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что база в Гюмри является оплотом безопасности всего Южного Кавказа и альтернативы ей нет.

Итак, делает ли Пашинян смелый шаг к выведению российской базы, какие западные гарантии стоят за этой риторикой Еревана и теряет ли Россия свой последний оплот на Южном Кавказе?

«Ничего не добавляет к нашей безопасности»: 4 главных требования Пашиняна

Важные позиции, обнародованные премьер-министром Армении:

«Нам база не нужна»: Хотя Пашинян официально не инициировал процесс вывода 102-й военной базы, Ереван прямо заявил, что не испытывает в данном контингенте никакой жизненной необходимости;

«Захотят — уйдут хоть завтра»: Если Москва примет решение о выводе базы, официальный представитель Еревана заявил, что чинить препятствия и возражать не станет;

Требование о пересмотре условий: Если Россия пожелает сохранить свою базу в Армении, Ереван готов заново обсудить «условия пребывания этого ненужного ему объекта в стране» на основе иных требований;

Урок сентября 2022 года: В качестве примера премьер-министр привел острые военные события с Азербайджаном в сентябре 2022 года, открыто заявив, что российская база и ОДКБ не смогли защитить границы Армении.

Ответ Москвы: предупреждение Путина и заявление Захаровой

Официальная реакция Кремля и МИД РФ на данный спор:

Позиция Владимира Путина в Бишкеке: Президент РФ 1 сентября по итогам саммита ШОС на пресс-конференции заявлял, что Россия никому не навязывает свое военное присутствие и, если Армения потребует, российские силы «могут уйти хоть завтра»;

Определение Захаровой как «оплота безопасности»: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва неукоснительно соблюдает договоренности, отметив, что 102-я база является главным оплотом стабильности Армении и Южного Кавказа;

Отсутствие альтернативы: Российская дипломатия напомнила, что на сегодняшний день никакой реальной и эффективной альтернативной силы военной базе в Гюмри не просматривается.

Геополитический поворот: начинается ли отход с Кавказа?

Аналитические выводы международных экспертов и политологов по поводу этого столкновения:

Процесс разрыва с ОДКБ: Фактическая заморозка участия Армении в ОДКБ и придание базе в Гюмри статуса «ненужной» свидетельствуют о полном выходе Еревана из российской военной орбиты;

Шаг в сторону Запада и Европейского Союза: Администрация Пашиняна стремится все больше опираться в вопросах безопасности на Францию, США и европейских наблюдателей;

Региональное ослабление: Если 102-я российская база будет выведена из Армении, это может привести к полному прекращению формировавшегося десятилетиями военного влияния Москвы на Кавказе.

Этот открытый дипломатический демарш между Николом Пашиняном и Кремлем показывает, что Южный Кавказ вступает в новую геополитическую конфигурацию, а армяно-российские отношения переживают период исторических испытаний.

Как вы думаете, действительно ли Россия по требованию Армении выведет свою военную базу из Гюмри, или стороны смогут достичь соглашения на новых условиях? Укрепит ли вывод российского военного контингента безопасность Армении или втянет регион в пучину новых конфликтов? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этих исторических событий на Южном Кавказе со всеми любителями политики и друзьями!