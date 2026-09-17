Дебби Хьюитт потребовала прозрачности от руководства ФИФА

Глава Футбольной ассоциации Англии (ФА) Дебби Хьюитт выступила с резкой критикой в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, потребовав раскрыть все внутренние документы по последним скандалам в организации. Как сообщает BBC Sport, Хьюитт, также занимающая пост вице-президента ФИФА, настаивает на полной прозрачности и прояснении проблем в управлении перед предстоящим заседанием Совета ФИФА, которое состоится 15 октября. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В официальном письме, направленном также генеральному секретарю ФИФА Маттиасу Графстрёму, подверглись жесткой критике упадок в системе управления мировым футболом и нарушение корпоративной культуры. Одной из главных причин конфликта называется проект ФИФА Форвард Энтерприсе (ФФЭ). В рамках этой инициативы планировалось создание новой компании для управления коммерческими правами и правами на билеты на Чемпионат мира и другие крупные турниры, а также продажа 21% её акций частному инвестиционному фонду.

Дело Фоларина Балогуна и политическое вмешательство

Наряду с коммерческими вопросами, ФА требует объяснений по поводу неожиданной отмены дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна. 25-летний футболист, получивший красную карточку в матче против Боснии и Hzеговины, должен был автоматически пропустить одну игру. Однако он неожиданно получил право выйти на поле в матче 1/8 финала против Бельгии.

Эта ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в футбольном сообществе, особенно после заявлений о том, что президент США Дональд Трамп лично звонил главе ФИФА с просьбой пересмотреть ситуацию. ФИФА, не давая развернутых комментариев, заявила, что действовала на основании пункта, позволяющего временно приостановить дисквалификацию, однако это не удовлетворило национальные ассоциации.

Серьезные разногласия на международной арене

Скандалы вокруг проекта ФФЭ привели и к правовым последствиям. В частности, УЕФА через три суда в США добился возбуждения уголовного дела в отношении Джанни Инфантино и требует предоставления всех соответствующих документов. Также УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола опубликовали совместное открытое письмо, обвинив руководство ФИФА в злоупотреблении доверием.

В свою очередь, штаб-квартира в Цюрихе отвергла эти обвинения, обвинив руководство УЕФА в организации «черной кампании» против ФИФА и её лидеров. Несмотря на это, давление на Инфантино продолжает расти. Футбольные ассоциации Англии, Уэльса и Шотландии стали одними из первых организаций, официально отозвавших свою поддержку кампании по переизбранию главы ФИФА.