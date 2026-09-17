«Новое оружие!»: Пентагон закупает ракеты для уничтожения движущихся целей

В то время как глобальные военные конфликты и безопасность морских торговых путей выходят на первый план, Министерство обороны США подписало масштабное стратегическое соглашение, выводящее ударную мощь сухопутных войск на принципиально новый уровень. Согласно данным, опубликованным на официальных ресурсах Пентагона, военное ведомство США выделило на закупку комплексов «Прекисион Стрике Миссиле Инкремент 2» (ПрСМ Инк 2), считающихся баллистическими ракетами нового поколения для армии, сумму в 1,2 миллиарда долларов Многомиллиардный контракт на производство этого оружия и доведение его до начальной боевой готовности был передан ведущему военному концерну США — корпорации «Lockheed Martin».

Хотя точное количество заказанных боеприпасов держится в секрете, полное завершение проекта запланировано на сентябрь 2031 года. Основной аспект, привлекший внимание военных экспертов, заключается в том, что эта модернизированная баллистическая ракета благодаря новой многоканальной головке самонаведения стала «убийцей кораблей», способной одним ударом уничтожать не только движущуюся наземную технику, но и огромные военные корабли. Как отмечает авторитетное военное издание «Те Вар Зоне» (ТВЗ), армия США планирует увеличить закупки этого оружия, которое должно полностью заменить устаревшие системы АТАКМС, на 950 процентов в бюджетном запросе на 2027 год.

Итак, как новая ракета Пентагона стоимостью 1,2 миллиарда долларов изменит баланс сил в мировом океане, насколько возрастут возможности комплексов ХИМАРС и М270 и в каком регионе США планируют использовать это оружие в основном?

1,2 миллиарда долларов для «Lockheed Martin»: основные детали контракта

Пункты соглашения, опубликованные на официальном сайте Пентагона:

Финансирование в размере 1,2 миллиарда долларов: Министерство обороны США выделило полное финансирование на производство баллистической системы нового поколения высокой точности для нужд армии;

Монополия «Lockheed Martin»: Задача по созданию ракет и приведению их в полную боевую готовность была возложена на гиганта американского военно-промышленного комплекса;

Секретное количество и сроки: Хотя точное количество ракет, поставляемых армии, не разглашается, все инженерные и испытательные работы должны быть завершены к сентябрю 2031 года;

Начальная оперативная готовность: Контракт предусматривает не только производство ракет, но и их прямую интеграцию в военные подразделения.

«Убийца кораблей»: чем ПрСМ Инк 2 лучше АТАКМС?

Технические характеристики и тактические преимущества модернизированной ракеты:

Многоканальная головка самонаведения: Главный фактор, отличающий ракету от обычных баллистических снарядов, — это система управления, которая обходит радиоэлектронные помехи и автоматически обнаруживает подводные и надводные корабли, движущиеся в открытом море;

Движущиеся наземные и морские цели: Эта ракета не ограничивается стационарными зданиями или складами, она способна точно поражать военные эшелоны, колонны и корабли военного флота, движущиеся на высокой скорости;

Большая дальность и высокая скорость: ПрСМ летает на значительно большие расстояния, чем классические комплексы АТАКМС, и пикирует на цель на околозвуковой скорости;

Массовость и компактность: Поскольку новые ракеты более компактны по размеру, в стандартных установках ХИМАРС и М270 их размещается по две в одном контейнере вместо одной, как раньше.

Инсайд ТВЗ: план увеличения закупок на 950% и глобальная стратегия

Выводы военных аналитиков о стратегии вооружения США:

Бюджетный скачок 2027 года: Согласно бюджетным документам, обнародованным авторитетным изданием ТВЗ, армия США требует увеличить объем закупок ракет ПрСМ в 2027 году в 9,5 раза (на 950%);

Конец эпохи АТАКМС: Устаревшие системы АТАКМС, активно использовавшиеся в Украине и других конфликтах, будут постепенно выведены из арсенала, а их место полностью займут ПрСМ;

Тихоокеанский и Тайваньский фактор: Аналитики подчеркивают, что не зря основной упор при создании этих ракет был сделан на уничтожение кораблей — этим США готовятся к потенциальной крупной морской войне в регионе Тихого и Индийского океанов, в частности в Тайваньском проливе.

Этот новый военный шаг Пентагона стоимостью 1,2 миллиарда долларов стирает границы между баллистическими ракетами и военно-морским флотом, предоставляя сухопутным войскам в будущих потенциальных вооруженных конфликтах грозное преимущество, позволяющее уничтожать вражеские флоты с расстояния в тысячи километров.

Как вы считаете, изменит ли адаптация Пентагоном баллистических ракет для уничтожения движущихся морских целей баланс сил в мировом океане? Свидетельствует ли массовая закупка США ракет ПрСМ вместо АТАКМС о риске крупной глобальной морской войны в ближайшие годы? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом огромных изменений в мировой военной промышленности со всеми любителями военной сферы и друзьями!