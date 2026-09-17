«Большое вето в ООН!»: Китай и Россия заблокировали резолюцию Совета Безопасности

·64·Мир
«Большое вето в ООН!»: Китай и Россия заблокировали резолюцию Совета Безопасности

Вооруженный конфликт вокруг Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, считающихся одним из важнейших морских торговых путей в мире, вышел на пик глобального дипломатического противостояния. Как сообщает авторитетная японская телерадиокомпания «НХК», на созванном экстренном заседании Совета Безопасности ООН по кризису в Баб-эль-Мандебском проливе Китай и Россия успешно заблокировали предложенную США, Великобританией и их союзниками обязательную резолюцию. В результате заседание совета зашло в тупик без принятия каких-либо итоговых документов.

Пекин и Москва вместо применения военной силы и одностороннего давления потребовали немедленного прекращения огня и возобновления политического диалога. Причиной столь резких дебатов стали мощные атаки, начавшиеся в Йемене с 3 сентября, а также переход к 11 сентября стратегического острова Маюн (Перим), расположенного в самом центре Баб-эль-Мандебского пролива, под полный контроль хуситов. Захват пролива создает прямую угрозу мировой торговой артерии, соединяющей Европу и Азию, а в результате вооруженных столкновений более 125 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Итак, почему Пекин и Москва отвергли резолюцию против хуситов, какой удар по мировой экономике нанесет потеря острова Маюн и какие шаги теперь предпримет коалиция во главе с США?

«Нужен диалог, а не военное давление»: позиция Пекина и Москвы в ООН

Основные требования, выдвинутые дипломатами Китая и России:

  • Немедленное прекращение огня: Представитель Китая подчеркнул, что ситуация находится на грани полномасштабной эскалации, и призвал вернуться за стол переговоров при посредничестве стран Персидского залива;

  • Защита суверенитета и гражданских судов: Пекин заявил о поддержке территориальной целостности Йемена и Саудовской Аравии, а также о своем выступлении против нападений на мирные торговые суда;

  • Политический диалог с участием хуситов: Российская сторона выдвинула необходимость возобновления инклюзивного мирного диалога с участием всех сил, включая хуситов;

  • Уроки резолюции 2722: Москва предостерегла Совет Безопасности от «поспешных и необдуманных шагов», напомнив, что предыдущая резолюция 2722 была неверно истолкована некоторыми странами и стала поводом для военных операций в регионе.

«Взятие мировой экономики в заложники»: жесткие претензии США, Великобритании и Саудовской Аравии

Возражения, высказанные западной коалицией и странами региона:

  • Отступление хуситов и роль Ирана: США потребовали от хуситов прекратить атаки и вывести силы с захваченных территорий, а также призвали Иран прекратить военные поставки повстанцам;

  • Свобода судоходства: Делегация США подчеркнула, что право на свободное плавание в открытом море является основой всей мировой экономики;

  • Обвинения Саудовской Аравии: Представитель Эр-Рияда обвинил хуситов в «удушении проливов» и «взятии глобальной экономики в заложники»;

  • Требование остановить приток оружия: Посол Йемена в ООН призвал Совет Безопасности перекрыть потоки оружия и финансовые поступления к повстанцам.

Захват острова Маюн и 125 тысяч беженцев: масштаб катастрофы

Анализ последних военных изменений в Баб-эль-Мандебском проливе:

  • Стратегический перелом 11 сентября: В результате начавшихся 3 сентября широкомасштабных атак хуситы взяли под свой контроль остров Маюн, расположенный в центре пролива;

  • Закрытие морской артерии: Захват данного острова поставил под прямую зону обстрела все нефтяные танкеры и контейнеровозы, следующие через Красное море в Суэцкий канал;

  • Гуманитарный кризис: По данным ООН, из-за ожесточенных боев, продолжающихся с начала сентября, по меньшей мере 125 000 мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Данное вето Китая и России в ООН показывает, что кризис в Красном море теперь является не просто местным конфликтом, а огромным геополитическим полем боя, где столкнулись интересы мощных ядерных держав.

Как вы думаете, после блокировки резолюции ООН начнут ли США и их союзники прямую военную операцию без разрешения ООН для открытия острова Маюн и Баб-эль-Мандеба? Не приведет ли установление контроля хуситов над стратегическим проливом к еще большему удорожанию цен на нефть и потребительские товары в мире? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого глобального конфликта, в котором решается судьба мировой торговли, со всеми любителями политики и друзьями!

Баб-эль-Мандебский проливХуситыРезолюция 2722Остров Маюн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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