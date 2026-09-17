В Королевстве Швеция, считающемся одним из самых стабильных и развитых государств Европы, произошло неожиданное и резкое политическое потрясение. ВеликобританияСо ссылкой на авторитетное британское издание «Те Гуардиан», премьер-министр страны Ульф Кристерссон объявил об уходе со своего поста после того, как было официально подтверждено поражение действующей правительственной коалиции на выборах в парламент (Риксдаг). «Прошу освободить меня от должности премьер-министра», — написал Кристерссон в официальном письме на имя спикера парламента и опубликовал этот документ на своей странице в сети «Кс» (бывший Twitter).

После всенародного голосования, состоявшегося 13 сентября, Центральная избирательная комиссия полностью подсчитала результаты на всех 6 626 избирательных участках и представила итоговый отчет. Согласно ему, Социал-демократическая партия во главе с бывшим премьер-министром Магдаленой Андерссон и четыре оппозиционных левоцентристских блока одержали историческую победу с перевесом всего в 50 359 голосов. Если в новом парламенте оппозиция получила 176 мест, то действующая коалиция Кристерссон, состоящая из 3 партий, и ультраправая партия «Шведские демократы», которая должна была войти в правительство после выборов, ограничились лишь 173 мандатами.

Итак, как разница всего в 3 места изменит политику скандинавского гиганта, как Магдалена Андерссон взяла реванш и как крушение правых сил повлияет на решения по Европейскому Союзу и НАТО?

«Драма в 50 тысяч голосов и 176 мандатов против 173»: Подробности результатов выборов

Итоговые цифры, обнародованные Центральной избирательной комиссией Швеции:

Подсчитаны все участки: полностью проверены результаты по всем 6 626 избирательным участкам процесса голосования, проведенного 13 сентября;

Убедительная победа оппозиции: левоцентристская коалиция обошла действующее правительство с разницей всего в 50 359 голосов;

Решающая разница в 3 мандата: оппозиционные блоки завоевали 176 депутатских мест в 349-местном Риксдаге, сформировав абсолютное большинство;

Кризис блока Кристерссона: коалиция действующего правительства и близких к ним правых радикалов перешла в статус оппозиции, имея всего 173 мандата;

Реванш Магдалены Андерссон: бывший премьер-министр, являющийся лидером Социал-демократической партии, после короткого перерыва вновь получила возможность руководить страной.

«Освободите меня»: Признание поражения Ульфом Кристерссоном

Отставка главы правительства и его политическая реакция:

Официальное письмо: Кристерссон сразу после прояснения результатов подал заявление спикеру парламента об уходе с должности;

Открытое признание в сети «Кс»: в присущей скандинавской политической культуре манере он полностью признал результаты выборов и открыто объявил о своем решении народу;

Мечты ультраправых рухнули: партия «Шведские демократы», ожидавшая высоких результатов на выборах и планировавшая войти в состав правительства, упустила возможность прийти к власти.

Политический анализ: Какие кардинальные изменения ждут Швецию?

Аналитические выводы международных экспертов и политологов по новой ситуации:

Социальная политика и налоги: с возвращением левоцентристов к власти на повестку дня выйдут здравоохранение, образование, повышение социальных пособий и усиление налогового давления на крупные корпорации;

Смягчение миграционной политики: жесткие ограничения против миграции и беженцев, введенные в период правого правительства, могут быть пересмотрены левыми силами;

Внешняя политика и НАТО: Специалисты считают, что общенациональная стратегическая позиция членства Швеции в НАТО и поддержки Украины сохранится, однако сотрудничество с Европейским Союзом в сфере климата и зеленой экономики усилится.

Уход Ульфа Кристерссона с поста после признания поражения продемонстрировал демократические традиции и то, насколько ценен голос каждого избирателя, а также положил начало новой эре левых сил в Швеции.

Как вы думаете, как возвращение левоцентристов к власти в Швеции повлияет на миграционную и экономическую политику в Скандинавии? Сможет ли новое правительство, сформированное с разницей всего в 3 депутатских места, стабильно управлять страной? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого исторического события в европейской политике со всеми любителями международной политики и вашими друзьями!