Мусорщик помог своей жене стать капитаном полиции

В Бразилии дворник Жозе Франсиску Баррос приносил домой книги, найденные среди мусора, для своей жены Андреи Гимарайнс Таварес. Эти книги сыграли важную роль в осуществлении мечты женщины получить юридическое образование.

Как сообщает издание Маис Гоиас 20 июня 2026 года, пара вместе преодолела множество финансовых трудностей. Андрея почти семь лет работала домработницей. А для получения высшего образования она использовала книги, которые приносил муж. В результате ей удалось поступить на юридический факультет по полной грантовой основе.

Окончив университет, Андрея успешно прошла конкурсный отбор на службу в военную полицию штата Гояс. В настоящее время она имеет звание капитана полиции.

В июне 2026 года семья отметила 25-летие совместной жизни. На устроенной по этому случаю фотосессии Андрея позировала в полицейской форме, а Жозе — в рабочей одежде городской службы благоустройства. В фотосессии также принял участие 23-летний сын пары. Снимки широко разошлись в социальных сетях.

История Жозе и Андреи показывает, как важны взаимная поддержка и образование в изменении жизни человека.