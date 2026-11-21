Стало известно, что знаменитые танцевальные движения Дональда Трампа под песню группы Виллаге Пеопле «Й.М.К.А.» не нравятся его супруге Мелании. Однако президент США в шутливой форме дал понять, что не намерен отказываться от танцев, отметив, что такие выступления очень нравятся его сторонникам.

Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре внимания из-за своих необычных выступлений на политических мероприятиях. Хотя его танцы на сцене, жестикуляция и имитация движений тяжелоатлетов нравятся его сторонникам, супруга Мелания Трамп считает, что это не подобает статусу президента.

Сам Трамп не совсем согласен с мнением жены в этом вопросе. Он подчеркивает, что людям искренне нравятся его знаменитые танцевальные движения.

Мелания говорит мужу: «Это не подобает президенту»

По словам Трампа, Мелания не одобряет его танцы на сцене и просит отказаться от подобных действий.

Президент приводит слова супруги следующим образом:

«Дорогой, это не подобает президенту».

Как утверждает Трамп, Мелания даже приводила в пример бывшего президента США Франклина Рузвельта, отмечая, что трудно представить его танцующим.

Однако американский лидер отвечает на это замечание с юмором.

«Но я все равно стал президентом», — говорит он.

Трамп считает, что люди, аплодирующие его танцам, делают это не из вежливости, а потому что им это действительно нравится.

Танец «Й.М.К.А.» и имитация тяжелоатлетов

Самые известные сценические движения Трампа связаны с песней группы Виллаге Пеопле «Й.М.К.А.». Когда звучит эта песня, он поднимает руки и танцует со своими фирменными движениями.

Однако Мелании не нравится не только этот танец, но и другие сценические выступления президента. Трамп рассказал, что его супруга считает «крайне неподобающими для президента» и те движения, которые он демонстрирует во время своих речей, имитируя тяжелоатлетов.

Президент в шутливой форме отметил, что эти движения нравятся Мелании еще меньше, чем его танцы.

Трамп продолжает танцевать, несмотря на мнение жены

Американский лидер неоднократно возвращался к этой теме на ряде митингов и политических мероприятий в течение 2026 года. В частности, он говорил об отношении супруги во время своих выступлений в январе, мае и октябре.

«Она твердо убеждена, что все должно соответствовать президентскому статусу. Если я иногда начинаю танцевать, я не уверен, что ей это очень нравится, но людям это очень нравится», — сказал Трамп.

Таким образом, хотя Мелания Трамп не считает сценические движения мужа подобающими статусу президента, Дональд Трамп выражает уверенность в том, что эти выступления находят отклик у его сторонников.