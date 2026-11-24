В Бразилии установили памятник в честь служебной собаки по кличке Халк, которая помогла обнаружить около 48 тонн каннабиса. Четырехлетний бельгийский малинуа привел полицейских к секретному подземному бункеру, спрятанному под обычным складом.

Инцидент произошел в районе Нова-Оланда в Рио-де-Жанейро. Во время полицейской операции в апреле служебные собаки почувствовали неладное возле склада. Халк неоднократно указывал на определенное место в здании, привлекая внимание сотрудников.

В ходе проверки полицейские обнаружили скрытый бункер под конструкцией, напоминающей бетонный резервуар для воды. Оттуда было изъято более 24 тысяч 600 свертков каннабиса. Каждый сверток весил около двух килограммов, а общий вес составил почти 48 тонн.

Военная полиция Рио-де-Жанейро заявила, что это крупнейшая конфискация наркотиков, когда-либо зафиксированная в Бразилии в ходе одной операции.

Стоимость найденного каннабиса оценивается в 50 миллионов бразильских реалов (7,2 миллиона фунтов стерлингов). В случае розничной продажи его стоимость могла бы достичь 150 миллионов реалов (21,6 миллиона фунтов стерлингов). В ходе операции также было конфисковано оружие, включая винтовки и пистолеты.

Кинолог Халка, сержант третьего класса Вилдемар де Оливейра Соуза, особо отметил заслуги собаки.

«Наркотики были очень хорошо спрятаны. Но я заметил изменения в поведении Халка. Он привел нас к бункеру, и вместе с командой мы успешно выполнили задачу», — сказал сержант.

Халк также был удостоен высшей государственной награды

Заслуги собаки были по достоинству оценены, и посвященный ей памятник был установлен перед штаб-квартирой батальона служебного собаководства военной полиции Рио-де-Жанейро. Статуя изображает Халка в настороженной позе с поднятыми ушами. Ее создал отставной сержант и скульптор Карлос Александр де Алмейда.

Представители полиции заявили, что памятник был установлен с целью увековечить историю и заслуги Халка в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Это не первое признание заслуг Халка. В июне текущего года он стал первым животным, награжденным медалью Тирадентиса — высшей наградой Законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро. Награда была вручена за его вклад в обеспечение общественной безопасности и участие в рекордной конфискации.

Один из инициаторов награждения, политик Родриго Аморим, подчеркнул, что с участием полицейской собаки был установлен мировой рекорд.

Сообщается, что Халк был подарен подразделению специализированных служебных собак и с щенячьего возраста воспитывался под руководством сержанта Вилдемара. К настоящему времени он принял участие в более чем 200 полицейских операциях.

Церемония открытия памятника прошла в рамках мероприятия, посвященного службе полицейских собак и их кинологов. Главнокомандующий военной полицией Рио-де-Жанейро полковник Сильвио Рикардо Чиуффо Герра также особо отметил важную роль Халка в достижении рекордного результата.

Таким образом, Халк, принявший участие в более чем 200 операциях за время своей службы, теперь останется в памяти не только благодаря своим полицейским достижениям, но и благодаря установленному в его честь памятнику.