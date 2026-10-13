20 лет занятий кунг-фу увеличили ладони мастера до 8 сантиметров

Китайский мастер боевых искусств Чжан Лунсян практикует древнюю технику кунг-фу «Железная песчаная ладонь» (Ирон Санд Палм) уже более 20 лет. Ладони 53-летнего мастера значительно толще, чем у обычного взрослого мужчины, а размер правой ладони достиг 8 сантиметров. Его необычные руки стали результатом многолетних тренировок и упорной подготовки.

Чжан Лунсян с юных лет проявлял большой интерес к кунг-фу. Однако важным поворотным моментом в его жизни стал 1998 год. В том году он встретил мастера, занимающегося техникой «Железная ладонь», и решил посвятить изучению этого боевого искусства всю жизнь. После многолетнего труда и регулярных тренировок Чжан сам стал искусным мастером этого древнего метода.

Как изучается техника «Железная песчаная ладонь»?

«Железная песчаная ладонь» упоминается как один из известных методов физической подготовки в боевых искусствах Шаолиня. В нем применяются такие методы, как интенсивные физические упражнения, удары руками по различным абразивным материалам и постепенное закаливание ладоней. Эти тренировки направлены на повышение плотности костей, прочности сухожилий, устойчивости к боли и силы удара.

Однако многолетнее выполнение таких упражнений может привести к утолщению кожи рук и появлению мозолей. Это хорошо заметно на ладонях и суставах пальцев Чжана.

Когда Чжан Лунсян встретился с Янь Синчуанем, мастером кунг-фу, известным по технике «Железная ладонь», он обратил внимание на его большие ладони и уникальность внешности. Он мечтал добиться такого же результата и вызывать восхищение у окружающих.

Чтобы освоить это искусство, Чжан тренировался в течение семи лет, а затем учился еще восемь лет в качестве официального ученика Янь Синчуаня. Хотя тренировки иногда казались монотонными и трудными, он продолжал регулярно заниматься каждый день.

Приходилось наносить по 6000 ударов в день

По словам Чжана, освоить это боевое искусство было непросто. Каждый день он наносил ладонями тысячи ударов по мешку, наполненному не песком, а мелкими стальными шариками.

«Тренироваться скучно и больно. Мне приходилось бить по мешку по 6000 раз в день. Здесь нет никакого секрета: чем больше тренируешься, тем лучше результат. Я даже не могу сосчитать, сколько раз травмировал руки, ударяя ими о мешок со стальными шариками», — говорит он.

В то же время Чжан внес ясность в распространенное в фильмах о кунг-фу заблуждение. Он подчеркнул, что погружение рук в котел с горячим песком не является реальной частью этой тренировки, а представляет собой вымышленную сцену из некоторых боевиков.

Мастер рассказал, что во время тренировок также смазывал ладони специальным вином на основе традиционного целебного отвара. Это средство ему порекомендовал его учитель. По мнению Чжана, данное вино помогло защитить ладони от серьезных травм и способствовало их утолщению. Однако мнения об этом эффекте основаны на его личном опыте.

К каким результатам привели многолетние тренировки?

Чжан Лунсян тренировался не менее двух-трех часов в день на протяжении нескольких десятилетий. Со временем его ладони утолщились, а на тыльной стороне кистей, ладонях и суставах пальцев появились плотные мозоли.

Сегодня сообщается, что толщина его правой ладони достигла 8 сантиметров. Этот показатель резко отличается от обычного размера ладони. В источнике отмечается, что его ладони настолько велики, что большинство людей не смогут достичь такой толщины, даже соединив обе руки вместе.

Он может ломать руками кирпичи

Необычные ладони Чжана не ограничиваются лишь внешним видом. Он участвует в показательных выступлениях боевых искусств, где демонстрирует такие трюки, как разбивание стопок кирпичей руками или забивание железных гвоздей в деревянную доску голыми руками.

Его результаты на соревнованиях также заслуживают внимания. Чжан Лунсян побеждал на национальных соревнованиях по боевым искусствам, которые проводились ежегодно с 2006 по 2010 год. Таким образом, он добивался успеха пять лет подряд.

Благодаря многолетним тренировкам, терпению и дисциплине Чжан Лунсян признан одним из самых известных мастеров техники «Железная песчаная ладонь».