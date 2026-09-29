Угнавшие прицепы с логотипом NVIDIA остались с 18 тоннами песка

В американском штате Калифорния воры угнали два прицепа с логотипами NVIDIA и ПлусАИ. Однако вместо дорогостоящего технологического оборудования они заполучили в общей сложности 40 тысяч фунтов, то есть около 18 тонн песка. Об этом сообщает Виред.

Как выяснилось, прицепы принадлежали компании ПлусАИ, которая разрабатывает технологии для автономных грузовиков. Компания в сотрудничестве с NVIDIA создает технологии для самоуправляемых грузовиков.

При тестировании автономных грузовиков ПлусАИ загружает в прицепы песок для имитации реального веса груза. В каждом прицепе находилось примерно по 20 тысяч фунтов, то есть более 9 тонн песка.

Воры взломали замки прицепов и увезли их в другое место. Позже они были обнаружены примерно в 800 метрах от склада компании, и полиция нашла прицепы и вернула их владельцам.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. По данным полиции, подозреваемые пока не задержаны.

Логотип NVIDIA на прицепах мог ввести воров в заблуждение. В некоторых источниках отмечается, что они могли стремиться заполучить ценные чипы NVIDIA, однако официально это не подтверждено.

Таким образом, воры, укравшие прицепы с логотипом NVIDIA, неожиданно остались с примерно 18 тоннами песка.