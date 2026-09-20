«Важное испытание в Москве»: Пашинян решит судьбу железной дороги с Путиным!
Стратегическая интрига, определяющая геополитический и логистический баланс в Южно-Кавказском регионе, вышла на новый этап. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью порталу БунТВ официально заявил, что во время предстоящей личной встречи с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить вопрос концессии ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) в качестве приоритетной темы. Предыдущие контакты глав двух государств и их предстоящие переговоры в Москве призваны найти взаимоприемлемые решения для обеих сторон.
Однако этот диалог проходит на фоне резких и серьезных предупреждений со стороны Кремля: вице-премьер правительства России Алексей Оверчук открыто заявлял, что в случае продажи или пересмотра концессии железной дороги третьей стране Ереван ждут тяжелые последствия — полная потеря российских грузов и прекращение любого сотрудничества с «Российскими железными дорогами» (РЖД). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит Пашиняна в Москву по приглашению Путина состоится в ближайшие дни, а точные сроки согласовываются в зависимости от рабочего графика лидеров.
Каковы же политические цели Еревана, стоящие за попыткой изменить железнодорожную концессию, согласится ли Москва потерять стратегический путь, находящийся под ее контролем, и как это противостояние повлияет на карту региональной логистики?
«Предупреждение, концессия и визит в Москву»: хроника армяно-российских отношений
Основные этапы развития железнодорожного спора между Арменией и Россией:
Открытое заявление Никола Пашиняна: Премьер-министр в интервью корреспонденту БунТВ подчеркнул, что железнодорожный вопрос является важнейшей повесткой дня, и на переговорах с Путиным будут искаться пути взаимоприемлемого компромисса;
Жесткий ультиматум Москвы: Вице-премьер РФ Алексей Оверчук строго напомнил, что продажа концессии станет катастрофической для Армении, страна лишится российских грузов и интеграции с РЖД;
Отсутствие объективных причин: Российские официальные лица подчеркивают, что нет никаких экономических или логистических оснований для передачи концессии третьей стороне, и даже государства-члены Европейского союза заинтересованы в российской железной дороге;
Официальное подтверждение от Дмитрия Пескова: Представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин пригласил Пашиняна в Москву, и визит состоится в ближайшие дни после согласования рабочего графика глав государств;
Стратегический узел: Железнодорожная сеть, связывающая Южный Кавказ, остается не только экономической, но и мощным рычагом политического влияния.
Концессия «Южно-Кавказской железной дороги»: Сравнение позиций сторон
Критерии основных разногласий между Москвой и Ереваном:
Параметры и направления
Позиция российской стороны (Москва)
Позиция армянской стороны (Ереван)
Уровень переговоров
Приглашение Владимира Путина, встреча в Кремле
Предстоящий визит Никола Пашиняна в Москву
Судьба концессии
Нет объективных оснований для продажи, договор должен быть сохранен
Пересмотр вопроса и поиск взаимоприемлемого решения
Вызываемый риск
Остановка российских грузов, разрыв связей с РЖД
Стремление привлечь альтернативных международных инвесторов
Логистическое влияние
Изоляция Еревана на фоне сотрудничества ЕС и соседей
Восстановление контроля над региональными транспортными коридорами
Официальная повестка
Песков: время встречи согласовывается на основе рабочего графика лидеров
Пашинян: «Это важнейший вопрос на переговорах»
Геополитический анализ: Эксперты о предстоящем диалоге в Кремле
Выводы специалистов по международной политике и транспортной логистике:
Угроза стратегической блокады: Выход армянских железных дорог из российской концессии может полностью отрезать Ереван от северных торговых маршрутов, что является серьезным экономическим ударом для государства, не имеющего выхода к морю;
Дипломатический маневр Пашиняна: Руководство Армении пытается диверсифицировать транспортную инфраструктуру, пытаясь сохранить баланс между Западом и Востоком, однако Москва оценивает это как прямую угрозу своим интересам;
Вес заявления Оверчука: Правительство России заранее открыто дало понять, что не пойдет ни на какие уступки в этом вопросе и готово задействовать рычаги финансового давления;
Решающее значение встречи с Путиным: Переговоры в Москве определят не только судьбу железной дороги, но и будущее место Армении в СНГ и Евразийском экономическом союзе.
Ожидаемый визит Никола Пашиняна в Москву и его диалог с Путиным должны стать исторической точкой, решающей, в чьих руках останутся транспортные артерии на Южном Кавказе.
Как вы думаете, сможет ли Никол Пашинян на переговорах с Владимиром Путиным добиться изменения железнодорожной концессии вопреки жесткому сопротивлению Москвы, или Армения будет вынуждена подчиниться требованиям России? Не приведет ли это логистическое противостояние к новому кризису на Южном Кавказе? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим анализом важных переговоров в большой геополитике со всеми близкими и любителями международных тем!
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