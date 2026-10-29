Почему китайский фермер, укушенный змеей, пришел в шок после слов врачей?

·75·Мир
Почему китайский фермер, укушенный змеей, пришел в шок после слов врачей?

Удивительный и одновременно печальный случай, произошедший с 60-летним фермером по имени Чжан из китайской провинции Чжэцзян, заставил схватиться за голову не только местных жителей, но и международные СМИ. Укус змеи во время полевых работ и последовавшая за этим паника привели к тому, что крестьянин остался инвалидом на всю жизнь.

Этот инцидент наглядно показал, что беспочвенные мифы и заблуждения, бытующие в народе, порой могут нанести человеку гораздо больший и быстрый вред, чем самые опасные яды в природе.

Детали происшествия: Топор, страх и 80-километровое путешествие

Этот ужасный день в жизни фермера начался во время обычных полевых работ:

  • Паника из-за «змеи пяти шагов»: Когда Чжан рубил дрова, его укусил китайский щитомордник. В этой деревне люди называют эту змею «змеей пяти шагов» и верят, что укушенный человек успевает сделать всего пять шагов, прежде чем упасть замертво;

  • Самосуд — радикальное решение: Уверенный в том, что через несколько секунд он попрощается с жизнью, фермер, не раздумывая, отрубил топором указательный палец, который укусила змея, чтобы яд не добрался до сердца;

  • Палец, оставшийся в поле: Оставив отрубленный палец на поле, Чжан туго перевязал руку тканью и поспешил в крупную клинику в городе Ханчжоу, расположенную в 80 километрах от места происшествия.

Изумление врачей: Совершенно излишняя мера

Врачи отделения неотложной помощи клиники Ханчжоу после осмотра пациента были ошеломлены его поступком и заявили, что этот шаг был абсолютно бессмысленным:

  • Легенды оказались ложью: Хотя яд этого вида змей опасен для организма, он не обладает настолько смертоносной силой, чтобы убить человека за несколько шагов;

  • Времени было достаточно: Врачи объяснили, что если в течение 5–6 часов после укуса обратиться в специализированное учреждение и получить антидот, здоровью и жизни человека ничего не угрожает;

  • Симптомов отравления не было: Во время осмотра у фермера не было выявлено даже серьезных симптомов отравления, таких как одышка, сильная головная боль или внутреннее кровотечение;

  • Палец, который невозможно пришить: Врачи ввели фермеру необходимые препараты и отправили его домой. Однако, поскольку отрезанный палец остался в поле и не был доставлен, пришить его обратно не представилось возможным.

Этот случай еще раз доказал, что в экстремальных ситуациях необходимо отбросить любую панику, действовать хладнокровно и верить не выдумкам и легендам, а исключительно правилам официальной медицины.

ЧжэцзянХанчжоущитомордникмедицинская помощь
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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