Почему китайский фермер, укушенный змеей, пришел в шок после слов врачей?
Удивительный и одновременно печальный случай, произошедший с 60-летним фермером по имени Чжан из китайской провинции Чжэцзян, заставил схватиться за голову не только местных жителей, но и международные СМИ. Укус змеи во время полевых работ и последовавшая за этим паника привели к тому, что крестьянин остался инвалидом на всю жизнь.
Этот инцидент наглядно показал, что беспочвенные мифы и заблуждения, бытующие в народе, порой могут нанести человеку гораздо больший и быстрый вред, чем самые опасные яды в природе.
Детали происшествия: Топор, страх и 80-километровое путешествие
Этот ужасный день в жизни фермера начался во время обычных полевых работ:
Паника из-за «змеи пяти шагов»: Когда Чжан рубил дрова, его укусил китайский щитомордник. В этой деревне люди называют эту змею «змеей пяти шагов» и верят, что укушенный человек успевает сделать всего пять шагов, прежде чем упасть замертво;
Самосуд — радикальное решение: Уверенный в том, что через несколько секунд он попрощается с жизнью, фермер, не раздумывая, отрубил топором указательный палец, который укусила змея, чтобы яд не добрался до сердца;
Палец, оставшийся в поле: Оставив отрубленный палец на поле, Чжан туго перевязал руку тканью и поспешил в крупную клинику в городе Ханчжоу, расположенную в 80 километрах от места происшествия.
Изумление врачей: Совершенно излишняя мера
Врачи отделения неотложной помощи клиники Ханчжоу после осмотра пациента были ошеломлены его поступком и заявили, что этот шаг был абсолютно бессмысленным:
Легенды оказались ложью: Хотя яд этого вида змей опасен для организма, он не обладает настолько смертоносной силой, чтобы убить человека за несколько шагов;
Времени было достаточно: Врачи объяснили, что если в течение 5–6 часов после укуса обратиться в специализированное учреждение и получить антидот, здоровью и жизни человека ничего не угрожает;
Симптомов отравления не было: Во время осмотра у фермера не было выявлено даже серьезных симптомов отравления, таких как одышка, сильная головная боль или внутреннее кровотечение;
Палец, который невозможно пришить: Врачи ввели фермеру необходимые препараты и отправили его домой. Однако, поскольку отрезанный палец остался в поле и не был доставлен, пришить его обратно не представилось возможным.
Этот случай еще раз доказал, что в экстремальных ситуациях необходимо отбросить любую панику, действовать хладнокровно и верить не выдумкам и легендам, а исключительно правилам официальной медицины.
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