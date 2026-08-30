Сотрудницу госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как ее заставили присесть 200 раз на работе

В Китае 29-летнюю женщину госпитализировали после того, как начальник заставил ее присесть 200 раз за невыполнение установленных на работе нормативов. У нее диагностировали потенциально опасное для жизни заболевание — рабдомиолиз.

Женщина по фамилии Ян начала работать финансовым консультантом в кредитной компании в городе Ханчжоу на востоке Китая в июне. Ее месячная зарплата составляла 4500 юаней — около 490 фунтов стерлингов.

Фактически эта должность была связана с телефонными продажами: сотрудники должны были делать по 200 звонков в день, привлекать одного клиента и еще одного потенциального клиента, выразившего желание сотрудничать.

28 июля Ян не выполнила два установленных задания. После этого менеджер по фамилии Чжан приказал ей в качестве наказания сделать 200 приседаний. У нее также была возможность заплатить штраф в размере 50 юаней за каждое невыполненное задание.

«У меня нет денег», — сказала Ян, объясняя, почему выбрала физические упражнения.

Она записала выполнение наказания на видео в качестве доказательства для руководителя. Ян делала 200 приседаний частями возле офисного здания. Однако после последних повторений у нее сильно заболели ноги, ей стало трудно стоять, и она едва передвигалась при ходьбе.

Ян рассказала, что чувствовала сильную боль в ногах. Но из-за нехватки средств на лечение она не сразу обратилась к врачу.

Впоследствии женщина отправилась в больницу, где ей поставили диагноз «рабдомиолиз». Это серьезное состояние, возникающее в результате очень быстрого разрушения поврежденных мышечных тканей, которое в некоторых случаях может представлять угрозу для жизни.

Уровень креатинкиназы у Ян достиг примерно 160 тысяч Ед/л. Это чрезвычайно высокий показатель, указывающий на серьезное повреждение мышц. К счастью, почечная недостаточность у нее не развилась. Врачи порекомендовали ей отдыхать и избегать тяжелых физических нагрузок.

На лечение Ян потратила около 1400 юаней — 150 фунтов стерлингов. Из-за проблем со здоровьем она не смогла продолжать работу и уволилась из компании.

Она потребовала от компании возместить расходы на лечение и транспорт, а также выплатить компенсацию в размере 15 тысяч юаней — около 1640 фунтов стерлингов.

Однако менеджер Чжан отклонил ее требования. При этом он признал, что знал о противозаконности физических наказаний для сотрудников.

«Я и сам знаю, что это нарушает трудовое законодательство», — заявил Чжан. По его словам, торговые компании должны оказывать давление на сотрудников, чтобы зарабатывать деньги.

Ян обратилась с жалобами на данный инцидент в трудовую инспекцию. Ответственные лица сообщили, что по факту произошедшего будет проведено расследование.