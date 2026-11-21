Жизненная история американки Чендлер Крюс вновь оказалась в центре внимания социальных сетей. Она родилась с низким ростом из-за врожденного генетического заболевания. Однако после нескольких сложных хирургических вмешательств ей удалось значительно увеличить свой рост.

Чендлер родилась с ахондроплазией, которая влияет на развитие костей. Это генетическое состояние ограничивает рост и приводит к относительно короткому развитию рук и ног.

До хирургических операций ее рост составлял примерно 106 сантиметров. Впоследствии она перенесла несколько операций по удлинению конечностей. В результате ее ноги удлинились почти на 60 сантиметров, а руки — на 10 сантиметров.

При такой операции кость разрезается, и с помощью специального устройства ее части постепенно раздвигаются. В образовавшемся промежутке нарастает новая костная ткань, за счет чего длина кости поэтапно увеличивается.

Однако этот процесс проходит нелегко. Возможны длительная реабилитация, сильные боли, риск инфекций, а также осложнения, связанные с мышцами и суставами. По этой причине пациент нуждается в постоянном медицинском наблюдении и уходе.

История Чендлер Крюс не только демонстрирует возможности современной медицины, но и показывает, насколько сложный и тяжелый процесс стоит за такими изменениями.

Специалисты же подчеркивают, что операция по удлинению костей должна оцениваться исходя из состояния каждого пациента и проводиться только на основе глубокого обследования и тщательного плана лечения.