Неожиданная встреча в сердце пустыни: в Марокко сняли на видео редкого песчаного котёнка

·39·Мир
Неожиданная встреча в сердце пустыни: в Марокко сняли на видео редкого песчаного котёнка

В пустынях Марокко засняли детёныша редкого песчаного кота. Видео, на котором маленький котёнок осторожно осматривается в своей естественной среде обитания, а затем передвигается по территории, вызвало большой интерес в социальных сетях.

На видео видно, что песчаный котёнок ведет себя в пустынных условиях очень осторожно. Его светлая шерсть и большие уши ярко свидетельствуют об адаптации к пустынной среде.

Встретить песчаного кота в дикой природе непросто. Именно поэтому кадры с ним в естественной среде вызывают особый интерес.

Песчаные коты в основном обитают в засушливых пустынных регионах Северной Африки и Ближнего Востока. Они входят в число диких кошачьих, приспособленных к суровым природным условиям. На кадрах, снятых в Марокко, котёнок сначала внимательно осматривается по сторонам, а затем начинает передвигаться по территории. Его поведение в естественной среде привлекло внимание пользователей социальных сетей.

Мароккопесчаный котёнокпустыняестественная среда
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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