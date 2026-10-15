Какие важные события произошли в истории 15 октября?

Сегодня, 15 октября — четверг. Эта дата в мировом календаре выделяется как важными международными профессиональными и социальными праздниками, так и историческими поворотными моментами, изменившими глобальные политические процессы.

Ниже мы представляем хронику важных дат и решающих событий, запечатленных на страницах истории в этот день.

Международные и национальные праздники: В честь сельских женщин и отцов

15 октября посвящено ряду благородных и социальных инициатив:

Международный день сельских женщин: Отмечаемый по инициативе ООН этот день призван признать неоценимый вклад сельских женщин, самоотверженно трудящихся в обеспечение продовольственной безопасности, развитие сельского хозяйства и сохранение благополучия семей;

День отца в России: В эту дату официально празднуется День отца в целях укрепления института семьи, повышения ответственности мужчин и отцов в обществе.

Страницы истории: Всемирно важные события 15 октября

Эта дата в разные годы оставила важный след в мировой дипломатии, международной политике и истории Центральноазиатского региона:

1943 год — Образован МГИМО: В самый разгар Второй мировой войны был официально основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), ставший одним из ведущих мировых вузов по подготовке дипломатов;

1990 год — Михаил Горбачев удостоен Нобелевской премии мира: Первый и последний президент СССР был удостоен этой высшей международной награды за заслуги в мирном завершении «холодной войны» и проведении политики открытости в международном сообществе;

1995 год — Саддам Хусейн переизбран президентом Ирака: По итогам общенародного референдума, проведенного в Ираке, Саддам Хусейн остался на посту главы государства еще на один срок и укрепил свою абсолютную власть;

2020 год — Отставка Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: В условиях массовых акций протеста и политического кризиса, начавшихся в Бишкеке после парламентских выборов, глава государства Сооронбай Жээнбеков объявил о добровольной отставке в целях предотвращения кровопролития.

Эти события, произошедшие 15 октября, сохранились в памяти человечества как важный день, непосредственно повлиявший на жизни миллионов людей и судьбы государств.