Какие важные события произошли в истории 15 октября?
Сегодня, 15 октября — четверг. Эта дата в мировом календаре выделяется как важными международными профессиональными и социальными праздниками, так и историческими поворотными моментами, изменившими глобальные политические процессы.
Ниже мы представляем хронику важных дат и решающих событий, запечатленных на страницах истории в этот день.
Международные и национальные праздники: В честь сельских женщин и отцов
15 октября посвящено ряду благородных и социальных инициатив:
Международный день сельских женщин: Отмечаемый по инициативе ООН этот день призван признать неоценимый вклад сельских женщин, самоотверженно трудящихся в обеспечение продовольственной безопасности, развитие сельского хозяйства и сохранение благополучия семей;
День отца в России: В эту дату официально празднуется День отца в целях укрепления института семьи, повышения ответственности мужчин и отцов в обществе.
Страницы истории: Всемирно важные события 15 октября
Эта дата в разные годы оставила важный след в мировой дипломатии, международной политике и истории Центральноазиатского региона:
1943 год — Образован МГИМО: В самый разгар Второй мировой войны был официально основан Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), ставший одним из ведущих мировых вузов по подготовке дипломатов;
1990 год — Михаил Горбачев удостоен Нобелевской премии мира: Первый и последний президент СССР был удостоен этой высшей международной награды за заслуги в мирном завершении «холодной войны» и проведении политики открытости в международном сообществе;
1995 год — Саддам Хусейн переизбран президентом Ирака: По итогам общенародного референдума, проведенного в Ираке, Саддам Хусейн остался на посту главы государства еще на один срок и укрепил свою абсолютную власть;
2020 год — Отставка Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова: В условиях массовых акций протеста и политического кризиса, начавшихся в Бишкеке после парламентских выборов, глава государства Сооронбай Жээнбеков объявил о добровольной отставке в целях предотвращения кровопролития.
Эти события, произошедшие 15 октября, сохранились в памяти человечества как важный день, непосредственно повлиявший на жизни миллионов людей и судьбы государств.
Комментарии 0
…