В Шымкенте мать семерых детей родила тройню

В городе Казахстана Шымкенте 36-летняя женщина родила тройню — двух девочек и одного мальчика. Примечательно, что до этого она уже дважды становилась мамой двойняшек.

Новорожденных назвали Алсия, Сафия и Аймухаммед. Из-за низкого веса при рождении они находились под наблюдением врачей. В настоящее время состояние детей улучшилось, они набираются сил. Забрать тройняшек из роддома пришли их братья и сестры.

Ранее женщина дважды рожала двойняшек и трижды — по одному ребенку. Таким образом, с рождением тройни количество детей в семье достигло 10. Многодетная мать также была награждена подвеской «Алтын алка».

«Честно говоря, я не думала, что рожу тройню. Когда увидела это своими глазами на УЗИ и услышала подтверждение, была поражена. В тот момент я одновременно и радовалась, и плакала.

Я благодарю Всевышнего за то, что мы удостоились счастья стать родителями десяти детей. У всех троих разный характер и внешность. Их несложно отличить друг от друга», — говорит многодетная мать Ажар Тошкараева.