8 сентября: какие важные события произошли в истории в этот день?

·74·Мир
8 сентября: какие важные события произошли в истории в этот день?

Сегодня — вторник, 8 сентября 2026 года. Эта дата — не просто один из обычных дней в календаре. 8 сентября примечательно тем, что в этот день уделяется внимание сфере международной грамотности и физиотерапии, а также с ним связан ряд событий, оставивших след в мировом искусстве и политической истории.

Именно на 8 сентября приходится день, когда статуя Микеланджело «Давид» была впервые представлена жителям и гостям Флоренции. Спустя столетия эта дата вошла в историю и в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы ИИ.

Какие праздники отмечаются сегодня?

8 сентября одновременно имеет важное значение для сфер образования, здравоохранения и искусства.

Дата

День или событие

8 сентября

Международный день грамотности

8 сентября

Всемирный день физиотерапии

8 сентября

В США отмечается как День актера

1504 год

Статуя Микеланджело «Давид» представлена общественности

1636 год

Начался процесс основания Гарвардского колледжа

1923 год

Утвержден устав Всероссийского общества слепых

1926 год

Германия принята в Лигу Наций

2022 год

Скончалась Елизавета ИИ

Международный день грамотности: важный юбилей в 2026 году

8 сентября — Международный день грамотности, отмечаемый по инициативе ЮНЕСКО.

Эта дата была провозглашена ЮНЕСКО в 1966 году и отмечается ежегодно с 1967 года. В 2026 году празднуется ее 60-летие.

Тема этого года — «Грамотность для людей, планеты и процветания».

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 год в мире по меньшей мере 739 миллионов молодых людей и взрослых не обладают базовыми навыками грамотности. Кроме того, большая часть детей не достигает даже минимального уровня чтения.

Грамотность — это не просто умение читать и писать, а важнейшая основа для полноценного участия человека в образовании, труде и жизни общества.

Основные международные мероприятия 2026 года проходят 8–9 сентября в регионе Чьяпас в Мексике.

День физиотерапии: еще одно важное значение 8 сентября

Сегодня также отмечается Всемирный день физиотерапии.

Согласно данным Ворлд Фйсиотерапй, эта дата отмечается ежегодно 8 сентября. В 1996 году именно этот день был установлен в качестве дня международной солидарности представителей сферы физиотерапии.

В 2026 году основное внимание сосредоточено на роли физиотерапии и физической активности в профилактике, лечении и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

1504 год: Микеланджело представил «Давида» миру

8 сентября занимает особое место и в истории искусства.

В 1504 году во Флоренции была публично представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти «Давид». Произведение высотой более 5 метров было создано из единого куска каррарского мрамора.

Изначально планировалось установить статую на крыше Флорентийского собора. Однако после завершения работы было решено установить ее в более заметном месте.

В результате «Давид» был размещен на площади Синьории во Флоренции.

Интересные факты:

  • Микеланджело работал над статуей около трех лет;

  • высота произведения превышает 5 метров;

  • оно создано из цельного куска мрамора;

  • в 1873 году в целях сохранности произведение было перенесено в Галерею Академии во Флоренции;

  • а на площади осталась его копия.

1636 год: важное уточнение о Гарварде

В приведенном вами списке есть информация о том, что «8 сентября 1636 года был основан Гарвардский университет».

Здесь требуется важное историческое примечание.

Официальная история Гарварда указывает датой его основания 28 октября 1636 года. В тот день Генеральный суд колонии Массачусетского залива принял решение о создании нового колледжа.

Однако в некоторых источниках встречается дата 8 сентября. Например, в учебных материалах Гарварда по КС50 указано 8 сентября 1636 года. Тем не менее в официальных исторических данных Гарвардского университета принята дата 28 октября.

Поэтому в статье исторически точнее было бы указать это событие не 8 сентября, а 28 октября 1636 года.

1923 год: важный шаг для людей с нарушениями зрения

8 сентября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил первый устав Всероссийского общества слепых.

В историческом документе зафиксировано, что устав был утвержден именно 8 сентября 1923 года.

Позднее первый учредительный съезд организации состоялся в 1925 году. Поэтому 8 сентября считается важной датой в истории движения за объединение людей с нарушением зрения.

1926 год: Германия присоединилась к Лиге Наций

8 сентября 1926 года Германия была принята в Лигу Наций.

Это событие стало одним из важных дипломатических шагов, означавших начало более активного участия Германии в международной политической системе после Первой мировой войны.

2022 год: день ухода из жизни Елизаветы ИИ

8 сентября связано с еще одним тяжелым событием в современной истории.

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета ИИ. Она ушла из жизни в своей шотландской резиденции Балморал.

Елизавета ИИ находилась на троне почти 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. После ее кончины королем стал ее старший сын Карл ИИИ.

Смерть королевы вызвала огромный резонанс по всему миру, поскольку она была не просто символом Британии, а одной из самых узнаваемых фигур международной истории второй половины КсКс и начала КсКсИ века.

День актера также 8 сентября

8 сентября в США отмечается также как День актера (Акторс' Дай). Это не официальный федеральный праздник, а памятная дата, посвященная привлечению внимания к актерской профессии и творцам сцены и экрана.

Этот день служит признанием профессионального мастерства деятелей, работающих в театре, кино, телевидении и других направлениях сценического искусства.

Почему 8 сентября осталось в истории?

Соединение в рамках одной даты событий, относящихся к истории образования, медицины, искусства, дипломатии и монархии, делает 8 сентября одним из самых интересных дней.

Сегодня:

  • вновь напоминается о важности грамотности в жизни человека;

  • уделяется внимание роли физиотерапии в восстановлении здоровья;

  • исполняется 522 года с момента публичного показа произведения Микеланджело «Давид»;

  • вспоминается вступление Германии в Лигу Наций как событие 100-летней давности;

  • исполняется четыре года со дня кончины Елизаветы ИИ.

Заключение

8 сентября — на первый взгляд, обычная календарная дата. Но за ней стоят грандиозные события: от права человека на получение знаний до медицины, великих произведений искусства, международной дипломатии и королевской истории.

Главное, эта дата напоминает нам о том, что история — это не только прошлое: вопросы, связанные с грамотностью, здоровым образом жизни, культурой и человеческим достоинством, не теряют своей актуальности и сегодня.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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