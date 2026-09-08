8 сентября: какие важные события произошли в истории в этот день?
Сегодня — вторник, 8 сентября 2026 года. Эта дата — не просто один из обычных дней в календаре. 8 сентября примечательно тем, что в этот день уделяется внимание сфере международной грамотности и физиотерапии, а также с ним связан ряд событий, оставивших след в мировом искусстве и политической истории.
Именно на 8 сентября приходится день, когда статуя Микеланджело «Давид» была впервые представлена жителям и гостям Флоренции. Спустя столетия эта дата вошла в историю и в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы ИИ.
Какие праздники отмечаются сегодня?
8 сентября одновременно имеет важное значение для сфер образования, здравоохранения и искусства.
Дата
День или событие
8 сентября
Международный день грамотности
8 сентября
Всемирный день физиотерапии
8 сентября
В США отмечается как День актера
1504 год
Статуя Микеланджело «Давид» представлена общественности
1636 год
Начался процесс основания Гарвардского колледжа
1923 год
Утвержден устав Всероссийского общества слепых
1926 год
Германия принята в Лигу Наций
2022 год
Скончалась Елизавета ИИ
Международный день грамотности: важный юбилей в 2026 году
8 сентября — Международный день грамотности, отмечаемый по инициативе ЮНЕСКО.
Эта дата была провозглашена ЮНЕСКО в 1966 году и отмечается ежегодно с 1967 года. В 2026 году празднуется ее 60-летие.
Тема этого года — «Грамотность для людей, планеты и процветания».
По данным ЮНЕСКО, по состоянию на 2024 год в мире по меньшей мере 739 миллионов молодых людей и взрослых не обладают базовыми навыками грамотности. Кроме того, большая часть детей не достигает даже минимального уровня чтения.
Грамотность — это не просто умение читать и писать, а важнейшая основа для полноценного участия человека в образовании, труде и жизни общества.
Основные международные мероприятия 2026 года проходят 8–9 сентября в регионе Чьяпас в Мексике.
День физиотерапии: еще одно важное значение 8 сентября
Сегодня также отмечается Всемирный день физиотерапии.
Согласно данным Ворлд Фйсиотерапй, эта дата отмечается ежегодно 8 сентября. В 1996 году именно этот день был установлен в качестве дня международной солидарности представителей сферы физиотерапии.
В 2026 году основное внимание сосредоточено на роли физиотерапии и физической активности в профилактике, лечении и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.
1504 год: Микеланджело представил «Давида» миру
8 сентября занимает особое место и в истории искусства.
В 1504 году во Флоренции была публично представлена знаменитая статуя Микеланджело Буонарроти «Давид». Произведение высотой более 5 метров было создано из единого куска каррарского мрамора.
Изначально планировалось установить статую на крыше Флорентийского собора. Однако после завершения работы было решено установить ее в более заметном месте.
В результате «Давид» был размещен на площади Синьории во Флоренции.
Интересные факты:
Микеланджело работал над статуей около трех лет;
высота произведения превышает 5 метров;
оно создано из цельного куска мрамора;
в 1873 году в целях сохранности произведение было перенесено в Галерею Академии во Флоренции;
а на площади осталась его копия.
1636 год: важное уточнение о Гарварде
В приведенном вами списке есть информация о том, что «8 сентября 1636 года был основан Гарвардский университет».
Здесь требуется важное историческое примечание.
Официальная история Гарварда указывает датой его основания 28 октября 1636 года. В тот день Генеральный суд колонии Массачусетского залива принял решение о создании нового колледжа.
Однако в некоторых источниках встречается дата 8 сентября. Например, в учебных материалах Гарварда по КС50 указано 8 сентября 1636 года. Тем не менее в официальных исторических данных Гарвардского университета принята дата 28 октября.
Поэтому в статье исторически точнее было бы указать это событие не 8 сентября, а 28 октября 1636 года.
1923 год: важный шаг для людей с нарушениями зрения
8 сентября 1923 года Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил первый устав Всероссийского общества слепых.
В историческом документе зафиксировано, что устав был утвержден именно 8 сентября 1923 года.
Позднее первый учредительный съезд организации состоялся в 1925 году. Поэтому 8 сентября считается важной датой в истории движения за объединение людей с нарушением зрения.
1926 год: Германия присоединилась к Лиге Наций
8 сентября 1926 года Германия была принята в Лигу Наций.
Это событие стало одним из важных дипломатических шагов, означавших начало более активного участия Германии в международной политической системе после Первой мировой войны.
2022 год: день ухода из жизни Елизаветы ИИ
8 сентября связано с еще одним тяжелым событием в современной истории.
8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета ИИ. Она ушла из жизни в своей шотландской резиденции Балморал.
Елизавета ИИ находилась на троне почти 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании. После ее кончины королем стал ее старший сын Карл ИИИ.
Смерть королевы вызвала огромный резонанс по всему миру, поскольку она была не просто символом Британии, а одной из самых узнаваемых фигур международной истории второй половины КсКс и начала КсКсИ века.
День актера также 8 сентября
8 сентября в США отмечается также как День актера (Акторс' Дай). Это не официальный федеральный праздник, а памятная дата, посвященная привлечению внимания к актерской профессии и творцам сцены и экрана.
Этот день служит признанием профессионального мастерства деятелей, работающих в театре, кино, телевидении и других направлениях сценического искусства.
Почему 8 сентября осталось в истории?
Соединение в рамках одной даты событий, относящихся к истории образования, медицины, искусства, дипломатии и монархии, делает 8 сентября одним из самых интересных дней.
Сегодня:
вновь напоминается о важности грамотности в жизни человека;
уделяется внимание роли физиотерапии в восстановлении здоровья;
исполняется 522 года с момента публичного показа произведения Микеланджело «Давид»;
вспоминается вступление Германии в Лигу Наций как событие 100-летней давности;
исполняется четыре года со дня кончины Елизаветы ИИ.
Заключение
8 сентября — на первый взгляд, обычная календарная дата. Но за ней стоят грандиозные события: от права человека на получение знаний до медицины, великих произведений искусства, международной дипломатии и королевской истории.
Главное, эта дата напоминает нам о том, что история — это не только прошлое: вопросы, связанные с грамотностью, здоровым образом жизни, культурой и человеческим достоинством, не теряют своей актуальности и сегодня.
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