«Это чудоо» :После потрясающего дубля Норчаева в ворота Сирии российский эксперт схватился за голову от удивления!

Национальная сборная Узбекистана подарила очередное атакующее шоу на ташкентском стадионе «Пахтакор»! Подопечные Фабио Каннаваро одержали крупную победу над Сирией со счетом 4:1, однако главным героем встречи стал 24-летний Хусаин Норчаев, вышедший на позиции центрального нападающего вместо Элдора Шомуродова. Форвард поразил воображение болельщиков, забив два мяча головой. Известный российский эксперт Александр Троицкий, внимательно следящий за узбекским футболом, после этой игры вспомнил период выступлений Норчаева в России и не смог скрыть своего удивления. Так чем же был шокирован эксперт и какую статистику демонстрирует новое «бомбардирское оружие» сборной Узбекистана?

4:1 — Голевой дождь на «Пахтакоре» и бенефис Норчаева

После победы над Ираном со счетом 3:1 Каннаваро задействовал в этом матче в основном резервистов, но качество игры ничуть не упало:

Звезда, блеснувшая вместо Шомуродова: Забивший победный мяч в ворота Ирана на последних минутах в предыдущей игре Хусаин Норчаев на этот раз вышел в основном составе и отметился двумя великолепными голами головой;

Вклад Эсанова и Мозгового: Их партнеры по команде Шерзод Эсанов и Акмаль Мозговой также записали на свой счет по одному голу, сделав победу крупной;

Небольшое гостеприимство: Лишь из-за некоторой расслабленности в концовке встречи гости сумели забить один гол престижа;

Фантастическая статистика: 24-летний Норчаев забил 4 гола всего в 5 матчах в составе национальной сборной!

«Это какое-то чудо!» — признание российского эксперта

«Сборная Узбекистана без труда обыграла Сирию в Ташкенте. Разве что в конце матча немного потеряли бдительность, но это не большая проблема. Отдельно стоит отметить Хусаина Норчаева. Я до сих пор не понимаю, как он не смог найти свое место в «Алании». Это какое-то чудо! Теперь все внимание — на матч с Южной Кореей. И самое главное внимание, конечно же, на Кубок Азии», — заявил Александр Троицкий.

Тот факт, что форварду, ранее блиставшему в составе «Насафа» и «Нефтчи», не дали должных возможностей в российских клубах «Рубин» и «Алания», до сих пор удивляет российских экспертов.

Показатели Хусаина Норчаева и сборной

Направление / Факт Цифры и детали Результат встречи Узбекистан 4:1 Сирия (стадион «Пахтакор») Роль Хусаина Норчаева Отработал 90 минут в стартовом составе, оформил дубль головой Статистика в сборной 4 гола в 5 матчах (почти по 1 голу в каждой игре в среднем) Счет в последних двух матчах Узбекистан 3:1 Иран, Узбекистан 4:1 Сирия (всего 7 голов) Следующий решающий матч 6 октября: Южная Корея — Узбекистан (на выезде)

Забив 7 мячей в ворота подряд идущих сильных соперников, подопечные Каннаваро теперь 6 октября пройдут выездное испытание против Южной Кореи.

Как вы думаете, сможет ли Хусаин Норчаев с такой суперформой вытеснить Элдора Шомуродова из основного состава? Кто должен выйти в центре нападения в матче против Южной Кореи 6 октября?

Оставляйте свои прогнозы и мнения в комментариях ниже и отправьте эту аналитическую новость о новом бомбардире нашей сборной футбольным фанатам через Telegram!