Необычная свадьба на фоне египетских пирамид: невеста вышла замуж в платье матери 30-летней давности

В Египте прошла одна из самых запоминающихся и самобытных осенних свадебных церемоний. Торжество, организованное в районе Саккары под Каиром на фоне древней ступенчатой пирамиды Джосера, привлекло всеобщее внимание тем, что невеста выбрала свадебное платье, доставшееся ей от матери.

Невеста по имени Регина Халид в один из важнейших дней своей жизни решила надеть мамино свадебное платье с более чем 30-летней историей. Воссоздание этого наряда, воплощающего семейные ценности и воспоминания, в современном стиле было доверено египетскому бренду Салма Осман.

Для дневной церемонии из шелковой тафты цвета слоновой кости было изготовлено изящное и неповторимое платье. Дизайнеры постарались придать наряду новый вид, сохранив при этом его первозданный дух.

Одной из самых примечательных деталей платья стал крупный цветок, созданный для букета невесты. При его изготовлении использовалась традиционная техника изготовления цветов, применявшаяся в то время, когда шилось платье для матери невесты. Таким образом, историческая деталь свадебного наряда матери нашла свое отражение и в праздничном образе нового поколения.

А для вечерней церемонии вид платья изменился: корсет был снят, создав более легкий и современный образ, состоящий из двух частей.

Пейзаж древних пирамид, ставшее семейным наследием платье и его современная интерпретация превратили эту свадьбу не просто в роскошную церемонию, а в событие, полное особого смысла и воспоминаний.