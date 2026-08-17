Палестинская пара, задержанная в Израиле в день свадьбы, стала поводом для обсуждений

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир разместил в социальных сетях видео задержания палестинских жениха и невесты полицией в день их свадьбы. Министр поддержал действия сотрудников полиции. Об этом сообщили ряд международных СМИ.

Как сообщается, инцидент произошёл в районе Негев на юге Израиля. По данным полиции, свадебный кортеж жениха и невесты препятствовал дорожному движению и затруднял проезд других транспортных средств. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов вмешались и увезли пару.

На видео видно, что жених и невеста одеты в свадебные наряды, а сотрудники полиции выводят их с территории. Бен-Гвир, распространив эти кадры, поприветствовал действия полиции против нарушений правил дорожного движения.

Инцидент произошёл в период усиления контроля в Израиле за нарушениями правил дорожного движения, связанными со свадебными кортежами.

Реакция Бен-Гвира на произошедшее вызвала различные отклики в социальных сетях. Особое внимание пользователей привлекли кадры, на которых жениха и невесту в свадебных нарядах увозят сотрудники полиции.

В настоящее время дополнительная информация о том, какие правовые меры были приняты в отношении пары и как сложилась их дальнейшая судьба, не раскрывается.