Правительственные силы Йемена начали масштабное наступление против хуситов

Относительный мир и перемирие, сохранявшиеся в ближневосточном регионе в течение нескольких лет, оказались на грани полного разрушения. Согласно срочному сообщению влиятельного телеканала «Аль-Джазира», поддерживаемые Саудовской Аравией правительственные войска Йемена начали широкомасштабное военное контрнаступление против повстанцев-хуситов в имеющей стратегическое значение провинции Таиз. Успешно отразив попытку наступления хуситов, законная армия при поддержке авиации стремительно продвинулась в западном направлении. В ответ повстанцы объявили о нанесении массированного удара по крупному военному объекту Саудовской Аравии — авиабазе «Кинг Халид» с использованием десятков боевых беспилотников и баллистических ракет.

Эта резкая эскалация, перечеркнувшая историческое перемирие, достигнутое в 2022 году, положила начало периоду жестоких боев за контроль над Баб-эль-Мандебским проливом и Красным морем, являющимися сердцем международной торговли. В результате военных столкновений в регионе разразилась тяжелая гуманитарная катастрофа: всего за несколько недель около 86 тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома. Каковы же цели этого наступления правительственных сил в Таизе, насколько правдив удар хуситов по саудовской базе и как пламя этой новой войны повлияет на мировую экономику?

Кровавый бой в Таизе: Авиаудары и марш на запад

Новый этап столкновений между правительственной армией и повстанцами:

Наступление хуситов разбито вдребезги: Первые попытки прорыва повстанческих группировок в провинции Таиз были пресечены правительственными силами, нанесшими им сокрушительный удар;

Наступление при поддержке авиации: Под точными ударами с воздуха авиации саудовской коалиции йеменская армия начала активное продвижение в сторону западных районов;

Перемирие 2022 года сорвано: Эксперты отмечают, что мирное соглашение, достигнутое в регионе в 2022 году и несколько стабилизировавшее ситуацию, официально утратило силу.

Десятки дронов по базе «Кинг Халид» и интрига Баб-эль-Мандеба

Ответные действия хуситов и контроль над стратегическим морским путем:

Ракетный дождь по саудовской авиабазе: Хуситы заявили о проведении крупной атаки на стратегическую авиабазу «Кинг Халид», расположенную на территории Саудовской Аравии, с помощью десятков дронов-камикадзе и баллистических ракет;

Молчание Эр-Рияда: Официальные лица Саудовской Аравии пока не предоставили официальных комментариев или подтверждений по поводу этого удара хуситов и потерь на базе;

Захват морских островов: Хуситы укрепляют свои позиции на побережье Красного моря, захватывают стратегически важные острова и стремятся установить полный контроль над мировым торговым путем, проходящим через Баб-эль-Мандебский пролив.

86 тысяч беженцев и кризис в Джибути: Гуманитарная катастрофа

Столкновения принесли тяжелые бедствия мирному населению:

86 тысяч человек скитаются на чужбине: За последние недели из-за ожесточенных боевых действий и бомбардировок по меньшей мере 86 тысяч местных жителей были вынуждены бечь, бросив свои дома;

Бегство через Красное море: Более 2 тысяч йеменских беженцев, преодолев опасный морской путь, прибыли в африканское государство Джибути и были размещены в лагерях;

Глобальный дефицит продовольствия и медикаментов: Ожесточенные бои в регионе полностью заблокировали пути доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению.

Этот новый всплеск вооруженного конфликта в Йемене ставит под серьезную угрозу не только саму страну, но также международную логистику и мир во всем Красноморском регионе.

Как вы думаете, сможет ли начатое при поддержке Саудовской Аравии наступление правительственных сил Йемена положить конец господству хуситов, или этот конфликт положит начало еще более масштабной волне войны на Ближнем Востоке? Как, по вашему мнению, мировое сообщество должно остановить эту новую угрозу в Красном море? Оставляйте свои анализы и мнения в комментариях, а также делитесь этой важной статьей о геополитической ситуации со всеми своими друзьями и близкими!