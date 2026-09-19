Есть ли скрытый математический код в египетской пирамиде?

·39·Мир
Есть ли скрытый математический код в египетской пирамиде?

За знаменитой пирамидой Хеопса в Египте, а именно Великой пирамидой Гизы, может скрываться математическая система, связанная с Луной, звездами и планетами. В новой теории, выдвинутой исследователем Сайфи Леви, предполагается, что в размерах сооружения заложены числовые паттерны и закономерности, указывающие на знания древних египтян в области математики и астрономии.

Как сообщает британская газета, Леви изучил ключевые параметры пирамиды, такие как её высота, основание и наклонные грани. Он произвел расчеты на основе дробей, применявшихся в древнеегипетской математике, и отметил, что некоторые результаты похожи на астрономические циклы и математические константы.

Исследование основано на статье, опубликованной на платформе ССРН. Однако эта работа пока не прошла официальную процедуру рецензирования специалистами (пир ревиев).

Есть ли в размерах пирамиды астрономические намеки?

Один из расчетов Леви дал число 27,5. Исследователь связывает этот показатель с тем, что промежуток между двумя последовательными перигеями — точками максимального сближения Луны с Землей — составляет примерно 27,55 дня.

Другой расчет показал число 70. Леви связал этот результат с примерно 70-дневным периодом, в течение которого звезда Сириус становится невидимой из-за яркого света Солнца.

Он утверждает, что некоторые расчеты также могут совпадать с движениями таких планет, как Юпитер, Сатурн, Венера и Марс. В теории упоминаются и возможные связи с такими математическими константами, как π (пи) и Золотое сечение.

Чтобы проверить, случайно ли возникли эти закономерности, Леви провел сравнение с размерами 100 тысяч компьютерных моделей пирамиды. Согласно его расчетам, аналогичные результаты наблюдались примерно у 2,4 процента моделей.

По мнению исследователя, это указывает на то, что размеры пирамиды Гизы могли быть намеренно подобраны на основе определенного порядка. Однако сам Леви признает, что этот результат не доказывает, будто древние египтяне построили сооружение в качестве специального математического или астрономического кода.

Какова была истинная цель строительства пирамиды?

Великая пирамида Гизы была возведена примерно 4 500 лет назад, в период правления фараона Хуфу. Традиционно она рассматривается как часть погребального комплекса Хуфу.

Однако Сайфи Леви предлагает иное объяснение. Согласно его теории, пирамида могла быть не просто гробницей, а грандиозным сооружением, служившим для сохранения древних знаний.

Исследователь также выдвинул предположение о возможной связи пирамиды с «Бенбеном» — священным первобытным холмом из древнеегипетской мифологии, ассоциирующимся с началом творения.

Пока эти идеи остаются на уровне теории, и для их подтверждения требуются дополнительные исследования независимых экспертов.

Пирамида ГизыСайфи Левиегипетская астрономияегипетская математика
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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